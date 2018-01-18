Эксперт: Норвежская экономическая модель в России не сработает

ФОТО: Антон Силуанов // РИА Новости

Директор Фонда энергетического развития в эфире НСН назвал печальными слова главы Минфина о том, что РФ нужно брать пример с Норвегии.

Министр финансов России Антон Силуанов посчитал, что Россию нужно превратить во вторую Норвегию, которая не почувствовала экономический потрясений во время колебаний цен на нефть. По его словам, это объясняется взвешенной и консервативной бюджетной политикой скандинавской страны. Как подчеркнул Силуанов, залогом устойчивости и финансов в стране является устойчивость бюджета, сообщает РБК.

Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в эфире НСН посчитал такую позицию печальной.

«Нужно иметь очень большой резервный фонд, у той же Норвегии он показателен. У нас несколько фондов есть, и это помогло нам пройти кризис 2008 года и финансировать дефицит бюджета в прошлом и позапрошлом году. Понимая, что сейчас неплохая нефтяная конъюнктура, Силуанов говорит, что эти деньги не следует тратить на что-то, а нужно их складывать, чтобы иметь гарантированную бюджетную политику. Эти средства стоило бы использовать на различные реформы, но министр выступает за фиксирование ситуации, что несколько печально. Для него важно наполнение бюджета и макроэкономическая стабильность. За экономический рост отвечает другое ведомство», - отметил эксперт.

По словам Сергея Пикина, слова Силуанова – чистая бюджетная политика.

«Сейчас есть правило на отсечение по цене нефти выше 40 долларов (всё, что выше, получает бюджет, это всё идёт в различные резервные фонды). В Норвегии Инвестиционный фонд, который также формируется за счёт нефтяной ренты, составляет примерно 1 триллион долларов. Эти деньги идут на вложение в различные иностранные бумаги, в том числе и рынки акций. Мы же резервы, в основном, держим в американских гособлигациях с соответствующими рисками, ограничениями. Всё, о чём говорил Силуанов, это чистые вопросы бюджетной политики, сохранения резервов и их пополнение в будущем», - заключил Пикин.

Ранее стало известно, что в РФ прекратит существование Резервный фонд, так как его совокупный объём был обнулён на 1 января 2018 года. Напомним, структура была создана после разделения Стабилизационного фонда на Резервный и Фонд национального благосостояния. Это произошло в 2008 году.