Эксперт: Ниже $55 за баррель цена на нефть не упадет

Член комитета по энергетической стратегии Торгово-промышленной палаты России рассказал объяснил, почему США не позволят цене на нефть упасть ниже определенных значений.

Согласно прогнозу энергетического ведомства США, добыча в крупнейших нефтегазоносных регионах страны вырастет на 131 тысячу баррелей в апреле и достигнет почти 7 млн баррелей в сутки.



Как это повлияет на Россию и на цены на черное золото на мировом рынке НСН рассказал член комитета по энергетической стратегии Торгово-промышленной палаты России Рустам Танкаев.

«Соединенные Штаты остаются вторым в мире импортером нефти. Всю нефть, которую они добывают, потребляют сами. Плюс к этому, конечно, они закупают значительные объемы нефти по импорту. Таким образом их влияние на мировой рынок заключается только в том, что спрос на нефть падает по мере того, как они увеличивают свою добычу. Никакого предложения нефти со стороны Соединенных Штатов нет и быть не может. Но спрос действительно несколько падает. Сланцевая нефть, которая в основном составляет прибавку к добыче в Соединенных Штатах, добывается в том случае, если цены на нефть на мировом рынке выше 55 долларов за баррель. Сланцевую нефть добывать выгодно и добыча ее растет. Если цена заметно упадет, то добыча сланцевой нефти также упадет. Таким образом, ниже 55 долларов за баррель цена может упасть, но очень ненадолго», - рассказал НСН специалист.

Сегодня утром на торгах в Азии баррель нефти марки Brent подешевел до $64,78. Эксперты не исключают, что концу марта цена на черное золото упадет ниже 60 долларов за баррель.