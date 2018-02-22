Эксперт: Мы не хотим подвести госкомпании под санкции

Кирилл Кабанов в эфире НСН рассказал о причинах неразглашения государственных подрядчиков.

Журнал Forbes опубликовал седьмой ежегодный топ-20 «королей госзаказа», пишет «Коммерсант». В этом году составители рейтинга отметили, что после того, как правительство разрешило госкомпаниям не раскрывать подрядчиков, рейтинг стало составлять все сложнее, и новый рейтинг — «возможно, последний».

Глава Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов в эфире НСН заявил о необходимости не оглашать названия компаний, участвующих в госзаказах.

«Подобная закрытость связана как раз с санкциями, проводимых западной стороной в отношении компаний, которые связаны с выполнением заказов в оборонной сфере, в сфере IT. Многие достойные компании стали бояться участвовать в государственном заказе, поэтому такое решение было принято в качестве антисанкционной меры. Сейчас в ряде больших государственных корпораций уже где-то созданы, а где-то достаточно быстро создаются механизмы по усилению контроля за финансовой дисциплиной и по выявлению попыток коррупционного проявления. На первом месте, это, конечно, «Росатом». Эта система признана одной из лучших, в том числе и независимыми западными экспертами. Подтягивается «Ростелеком», активная работа ведется после взбучки в «Роскосмосе». Эти меры являются реальными, и они ни в коем случае не зависят от структуры прозрачности», - пояснил он.

Кабанов также озвучил действия, предпринимаемые правительством для контроля за расходованием бюджетных средств.

«В свою очередь у нас применяется комплекс мер по усилению контроля за государственными заказами. Контракты свыше 1 миллиарда подвергаются общественной экспертизе и обсуждению. Также имеет место деятельность независимой экспертной комиссии, дополнительный контроль контрактов со стороны правоохранительных органов и министерства финансов. В оценки счетной палаты введено понятие целесообразности той или иной закупки при трате бюджетных средств, это очень правильно, на мой взгляд», - добавил он.

Ранее сообщалось, что благодаря проверке начальных (максимальных) цен контрактов, заключаемых для нужд столицы в рамках госзаказа, власти Москвы сэкономили 31,4 миллиарда рублей бюджетных средств.