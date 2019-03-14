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Экономика

Эксперт: За майнинговые фермы на рынках никого не накажут

14 Марта 2019 в 15:45
Эксперт: За майнинговые фермы на рынках никого не накажут
Член Совета по развитию цифровой экономики при Совфеде в эфире НСН призвал государство как можно быстрее признать криптовалюту как новую финансовую сущность.
Несколько ферм для майнинга криптовалют обнаружила полиция в ходе рейдов на столичном рынке «Садовод» и в торговом центре «Москва». Там же были найдены большие суммы наличных. Теперь правоохранительным органам предстоит определить источник их происхождения.

Что грозит владельцам майнинговых ферм НСН спросила у главы Ассоциации кабельного телевидения России, члена Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Федерального Собрания РФ Юрия Припачкина.

«Законодательно эти нормы пока не определены, понятие криптовалюты в недавно принятый законопроект не внесено. Фактически подобные фермы – это некие программные комплексы, которые производят некий математически код. Поэтому они не подпадают ни под какие уголовные дела. И такие фермы функционируют не только там. Вопрос, насколько выгодно такие конторы открывать, каждый решает для себя сам», - пояснил эксперт отрасли.

Криптовалюты поставят точку в борьбе с коррупцией в России

Рейды на «Садоводе» и в ТЦ «Москва» полиция проводит с начала этой недели. Еще год назад директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Юрий Полупанов назвал эти ТЦ, а также заявлял «Фуд сити» «пионерами и лидерами по предложению о покупке криптовалют».

Эти площадки покупают криптовалюту на большую часть выручки. Расчеты по таким операциям оценивались в сумму до 600 млрд руб. в месяц, но ЦБ практически не видел их зачисления на счета банков.

«Вопрос в том, что пока государство не признает, что криптовалюта представляет из себя новую цифровую сущность и не опишет, как с ней обходиться, распоряжаться, проблема останется», - отметил Юрий Припачкин.

Добавим, эксперты полагают, что в России оборот торговли криптовалютой составляет более миллиарда долларов в год.

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