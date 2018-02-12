Эксперт: Легализация самогона в Литве не пройдет дальше парламента

В беседе НСН Анатолий Иванов напомнил, что Литва занимала первое место в списке самых пьющих стран.

В Литве была зарегистрирована поправка к закону о контроле над алкоголем. Члены литовской партии «Порядок и справедливость» предлагают узаконить производство и потребление домашней водки или других традиционных напитков, в которых концентрация этилового спирта не более 65%. Об этом сегодня сообщили ИА REGNUM.

Руководитель информационного проекта BALTNEWS.lt Анатолий Иванов в эфире НСН рассмотрел возможности легализации производства и потребления домашней водки.

«Вряд ли этот законопроект пройдет парламент хотя бы потому, что правящее большинство еще в декабре 2016 года приняло одним из приоритетов — отрезвление общества, активную борьбу против доступности алкоголя, а также сокращение продаж алкогольной продукции. Государство стремится убрать Литву с позорного первого места в рейтинге самых пьющих стран мира», — предположил Иванов.

Журналист рассказал о том, что подобные предложения уже появлялись в прошлом, но отклика в сердцах законодателей не нашли.

«Тема легализации самогоноварения и производства крепких алкогольных напитков для Литвы не нова, она всплывает с завидной периодичностью, однако ни разу не получила какого-то продолжения, кроме как рождение законотворческой инициативы. В свою очередь примеры таких государств, как Ирландия, где в малых фермерских хозяйствах разрешено варить традиционные алкогольные напитки механически не могут быть перенесены на чуждую почву, — заключил эксперт. — Самое главное, что подобная инициатива требует определенных экономических затрат. Например, в Литве нет своего производства самогонных аппаратов, а также утрачены очень многие домашние рецепты. Таким образом, можно с уверенностью сказать, что вариться будет, скорее всего, вульгарная брага, которую будут пить те, кто ее и варит, а так же наживаться на алкозависимых соседях, продавая им этот напиток низкого качества».

Анатолий Иванов рассказал о возможных вариантах традиционных крепких напитках в Литве.

«Единственный этнографический момент, который любопытен, это то, что в Литве традиционно варили и продолжают варить крепкое пиво, которое по своей крепости приближается к традиционному, допустим, украинскому или белорусскому самогону. Однако я думаю, что даже в случае легализации производства такого напитка, оно будет вариться в меньшем количестве хозяйств. Все-таки это технологии, для производства которых необходим тот самый «маленький свечной заводик», на который у большинства не хватит ресурсов, а это значит кредиты, ухудшение качества в угоду большему количеству, ну и последующие проблемы со здоровьем окружающих и так далее. Зачем это, если и сегодня в литовских магазинах и торговых центрах, в алкогольных отделах можно встретить напиток, который называется самогон и достигает 70 градусов, но я не скажу, что видел какой-то ажиотажный спрос», — рассказал Иванов.

Напомним, что идентичное предложение разрешить фермерам гнать определенное количество самогона поступало в правительство Литвы в 2010 году, и было отклонено.Согласно исследованию Департамента неинфекционных хронических заболеваний и укрепления здорового образа жизни Европейского бюро ВОЗ, в 2016 году Литва оказалась на первом месте рейтинга самых пьющих стран.