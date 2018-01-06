Эксперт: Красная икра в январе подешевеет, но не на много

РИА Новости

Полина Кирова в эфире НСН рассказала, как изменятся цены на красную рыбу и икру в первом квартале 2018 года.

Цены на красную рыбу и икру в начале 2018 года существенно не изменятся. Такой прогноз дала в эфире НСН руководитель аналитического агентства «Рыбсеть» Полина Кирова.

Так, нерка после новогодних праздников несколько подешевеет, а вот горбуша до марта дешеветь не будет.

«Мы ожидаем снижение цен на Нерку. Это стандартная ситуация, потому что в этом году было достаточно выловлено нерки. К маю мы будем ждать нового сезона. Горбуша в цене не сдвинется примерно до марта месяца», - заявила собеседница агентства.

Не стоит ждать и существенного удешевления красной икры. Это связано с тем, что качественной икры на рынке сейчас не так много.

По икре мы ожидаем снижения цен в январе. После новогоднего ажиотажа потребление игры падает и увеличивается уже в феврале – к Масленице и 23 февраля. То есть это явно не будет дешевле 3000-3500 рублей за килограмм, могут отыграть назад максимум 200 рублей. На рознице это тоже скажется», - заключила Кирова.

В конце 2017 года на икру лососевых рыб резко взлетели цены. Стоимость килограмма красной икры доходила до 6 тысяч рублей, хотя годом ранее стоила не более 2,5 тысяч. Вслед за эти взлетела и икра щуки. Эксперты винят в этом браконьеров, действия которых сократили легальный вылов рыбы.