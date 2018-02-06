Эксперт: Хаос на фондовых рынках США может продлиться несколько недель

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В эфире НСН Михаил Аристакесян отметил, что краткосрочные падения показателей не оказывают существенного влияния на экономику.





Рекордное падение за последние шесть лет пережили в понедельник, 5 февраля, американские фондовые индексы. Так, индекс S&P 500 потерял 4,1 процента и закончил торги на отметке 2648,94 пункта, Dow Jones упал на 4,6 процентов до 24 345,75 , индекс Nasdaq - на 3,8 процента и достиг отметки в 6967 пункта. Снижение спровоцировало изменение процентных ставок, рост опасений по поводу ускорения инфляции в Соединенных Штатах и общая нервозность инвесторов.



В эфире НСН руководитель отдела информации и анализа мировых рынков «ФИНАМ» Михаил Аристакесян выразил мнение, что неопределенность на рынке продлится еще нескольких недель, а затем ситуация стабилизируется.

«На мой взгляд, говорить, что все пропало, еще рано. Это все-таки не разворот рынка, окончательный максимум еще не установлен, рост американских акций продолжится. Этот процесс может занять от двух недель до полутора месяцев. Мы будем наблюдать довольно хаотичное движение вверх и вниз. Безудержный рост, когда нет никаких коррекций, мы вряд ли увидим в этом году. Тем не менее, говорить о том, что мы увидели максимум, и сейчас нас ждёт снижение цен, всё-таки предварительно», - отметил эксперт.

Как пояснил Аристакесян, такие краткосрочные падения показателей не оказывают существенного влияния на экономику.

«Да, можно увидеть, что сегодня и азиатские и европейские биржи падают. Но, тем не менее, с точки зрения реального сектора все-таки влияние очень незначительное», - сказал специалист.

Падение индексов совпало с выступлением президента США Дональда Трампа на заводе компании Sheffer Corp в Огайо, в ходе которого он сообщил о налоговой реформе республиканцев и успехах американской экономики, отмечает Bloomberg.

За два последних торговых дня потери американских индексов составили 6-7 процентов, сообщает «Интерфакс». Ранее на протяжении долгого времени рынок акций демонстрировал завидную стабильность и устойчивость.