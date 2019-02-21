Эксперт: Из-за ЦБ рынок форекс останется без профессионалов

Директор Института стратегического анализа ФБК Грант Торнтон в эфире НСН объяснил, что нельзя резко делить инвесторов форекс на квалифицированных и неквалифицированных.

Зампред Центробанка Владимир Чистюхин в интервью ТАСС сообщил, что регулятор считает необходимым ограничить доступ к рынку форекс неквалифицированным инвесторам. Чистюхин отметил, что на данный момент имеются два варианта законопроекта. В первом случае рассматривается необходимость пройти квалификацию всем инвесторам. Во втором — только тем, кто еще не получил доступа к рынку. По словам зампреда ЦБ, заложенных в законе о форексе механизмов сейчас недостаточно для защиты клиентов.

В эфире НСН директор Института стратегического анализа ФБК Грант Торнтон Игорь Николаев согласился с существованием проблемы защиты клиентов, но не согласился с предложенными Центробанком вариантами ее решения.

«Проблема понятная, потому что неквалифицированные инвесторы имеют риск ничего не заработать, а наоборот могут многое потерять, если не все. Это создает определенную напряженность на финансовом рынке, что совершенно не нужно. Поэтому, если можно минимизировать, по меньшей мере, число неквалифицированных инвесторов — это хорошо. Кроме того, принципиально понятно, почему ЦБ хочет это сделать, проблема будет в механизме исполнения. Как будут определять соответственную квалификацию. Это такой проблемный вопрос», — объяснил эксперт.

Игорь Николаев отметил, что любой инвестор может быть изначально неквалифицированным. Однако некоторые игроки со временем набирают опыт и становятся квалифицированными. Именно они составляют фундамент рынка, а не те, кто только что получили какой-то сертификат.

«Если таких инвесторов отсечь в самом начале как неквалифицированных, то откуда у нас возьмутся квалифицированные. Мне видится, что мы пока практически не готовы к тому, чтобы делать такое разделение. Переход, это длительный процесс. Можно, конечно, быстро принять какое-то решение, но это будет не по существу», — заключил собеседник НСН.

Напомним, ранее Банк России отозвал лицензии у пяти форекс-дилеров. На сайте регулятора отмечалось, что работу, в том числе, прекращают крупнейшие игроки этого рынка такие как «Альпари Форекс», «Форекс Клуб», «Телетрейд Групп», «Фикс Трейд» и «Трастфорекс». Лицензии аннулированы из-за нарушения требований законодательства о ценных бумагах.