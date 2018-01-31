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Экономика

Эксперты поддержали импортозамещение оборудования для производства алкоголя

31 Января 2018 в 17:49
Эксперты поддержали импортозамещение оборудования для производства алкоголя

Вадим Дробиз в эфире НСН рассказал, что импортозамещение в данной сфере позитивно скажется на экономике.

Производство спиртного в РФ могут перевести на отечественное оборудование. Соответствующий вопрос поручил проработать вице-премьер Александр Хлопонин. Этим будет заниматься Минпромторг, Минфин и Минэкономразвития, к которым подключатся заинтересованные органы власти и отраслевые союзы. Они представят предложения по локализации оборудования в РФ до 20 февраля, сообщают «Известия».

Глава Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз в эфире НСН поддержал инициативу (слушайте аудио).

«Правильно отметили у господина Хлопонина, что около 80% специального технического оборудования – это импортное оборудование. Любое импортозамещение на адекватную, нормальную аппаратуру российского производства всегда будет плюсом и для экономики в целом, и для алкогольной отрасли», - заключил Дробиз.

Ранее в Национальном союзе защиты прав потребителей рассказали, что граждане РФ стали меньше употреблять шампанского, водка, ликёроводочной продукции. В то же время не снизилось употребление вина.

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