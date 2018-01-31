Эксперт: Гражданам придется доказывать банкам законность своих денег

Юрий Грибанов в эфире НСН прокомментировал инцидент с отказом Сбербанка в выдаче физлицу 56 млн рублей с его счета.

Коллегия ВС по гражданским спорам во вторник поддержала Сбербанк, который отказал клиенту-физлицу в выдаче наличных по окончании срока вклада из-за подозрений в легализации доходов. В 2015 году на счет мужчины в Сбербанке поступило с его же счета в Сити Инвест банке 56 миллионов рублей. Клиент попытался получить их наличными на следующий же день. Сбербанк запросил у клиента документы, подтверждающие происхождение денежных средств, и, изучив их, отказал в выдаче средств. Суды всех инстанций поддержали Сбербанк.

Произошедший инцидент — часть борьбы государства за обеление экономики, заявил в эфире НСН генеральный директор компании Frank Research Group Юрий Грибанов.

«Гражданам нужно перестать жить в иллюзиях, что за их деньгами никто не следит. Есть огромные суммы денег, которые имеют сомнительное происхождение. Легализовать их будет все сложнее и сложнее. Государство борется за обеление экономики по всем фронтам и банки находятся в авангарде этой борьбы», — сказал специалист.

Клиентам банков нужно быть готовыми к тому, что им придется доказывать законность происхождения средств на их счетах. В этом плане Россия движется к цивилизованному банковскому рынку.

«Российские банки все больше внимания уделяют происхождению средств, которые приходят к ним от клиентов и особенно на попытки их обналичить. Все банки находятся под контролем Центробанка и службы финмониторинга. Они очень внимательно следят за тем, чтобы не дать повода обвинить банк в нарушении закона по противодействию отмыванию средств. Поэтому клиентам нужно готовиться к тому, что придется доказывать законность происхождения денег и если доказательства будут неубедительные, средства могут быть заморожены. Это общемировая практика и в этом смысле мы идем к цивилизованному западному банковскому рынку», — отметил аналитик.

На прошлой неделе ЦБ лишил лицензии на осуществление операций московский банк «Преодоление». Регулятор наказал финансово-кредитную организацию за отмывание доходов, полученных нелегальным путем, а также за средства на счетах, не учтенные в бухгалтерских книгах.