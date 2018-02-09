Экс-министр экономики не поверил в успех амнистии капитала

Евгений Ясин в эфире НСН выразил мнение, что недоверие бизнеса к власти не позволит законопроекту достичь нужных результатов.

Государственная дума приняла в третьем чтении пакет законов о продлении налоговой амнистии капиталов с 1 марта 2018 года по 28 февраля 2019 года. Гарантии для тех, кто воспользовался амнистией 2015–2016 годов, сохраняются. Подать новую декларацию можно с 1 марта этого года.

Экс-министр экономики Евгений Ясин заявил в эфире НСН, что этот шаг правительства не окажет должного эффекта.

«У меня нет большой надежды на успех подобной инициативы. Капиталы, безусловно, нужны, потому что из-за санкций приток иностранных капиталов невелик, а русские бизнесмены, живущие в нашей стране, вкладываются не очень активно. Обстановка недоверия между государством и бизнесом сохраняется, поэтому со стороны властей принимаются меры, которые должны обеспечить восстановление доверия. В том числе приезд сюда вместе с их капиталами наших бизнесменов, которые живут за границей. Недавно наш бизнес-омбудсмен ездил в Лондон, заманивал людей, но, по-моему, больших успехов он там не добился», - сообщил он.

Сообщается, что граждане могут в период амнистии задекларировать имущество и активы, включая контролируемые иностранные компании и зарубежные счета, при этом их не привлекут к ответственности за уклонение от уплаты налогов или нарушения законов о валютном контроле.

В конце декабря 2017 года президент Владимир Путин заявлял о необходимости продления сроков налоговой амнистии для выведенных за рубеж капиталов. До этого налоговую амнистию уже продлевали на полгода — до июля 2016 года.