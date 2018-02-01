Экс-глава ЦБ: Ключевая ставка может понизиться до 6,5 процентов

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Сергей Дубинин оценил предложение Набиуллиной о смягчении денежно-кредитной политики.

Банк России заявил о возможности смягчения в будущем денежно-кредитной политики (ДКП). По словам главы Центробанка (ЦБ) Эльвиры Набиуллиной, размер шага будет рассматриваться на будущей неделе на заседании совета директоров. Она отметила, что вопрос будет рассматриваться быстрее, чем предполагалось ранее в связи с ослаблением девальвационных рисков, связанных с внешними факторами, сообщает ТАСС. Набиуллина уточнила, что в базовом сценарии предполагалось снижение цен на нефть и соответствующее ослабление курса. «Это был девальвационный риск, который мог подтянуть инфляцию вверх. Сейчас мы такого риска не видим»,— отметила глава ЦБ. Глава регулятора оценивает уровень нейтральной ключевой ставки в 6–7%.

Снижение ключевой ставки до 6,5% в эфире НСН допустил бывший глава Центробанка, член наблюдательного совета группы ВТБ Сергей Дубинин.

«Сейчас ключевая ставка ЦБ может быть несколько снижена, исходя из устойчивой низкой инфляции. Более точное решение совет директоров Банка России примет на основании определенных расчётов. Но я считаю, что даже такое значительное снижение, как до уровня 6,5% не нарушит антиинфляционные цели и может быть вполне обоснованным по крайней мере в течение ближайшего полугода», — считает Дубинин.

16 декабря 2017 года Банк России принял решение снизить ключевую ставку не на стандартный «шаг» в 0,25 процентного пункта (п. п.), а на 0,5 п. п. Это было связано с изменением позиции ЦБ по экономическому росту 2018 года. В результате на начало 2018 года ставка составила 7,75% годовых. Предполагается, что дальнейшее снижение ключевой ставки будет обсуждаться на заседании совета директоров ЦБ 9 февраля.