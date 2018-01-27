Экономист упрекнул Дворковича за слова об олигархах

РИА Новости

Никита Кричесвский в эфире НСН иронично ответил на утверждение Аркадия Дворковича, что в России больше нет олигархов.

Сделанное в Давосе заявление вице-премьера РФ Аркадия Дворковича, в котором политик утверждал, что все российские олигархи остались в далеких 90-х, было продиктовано предстоящим расширением санкционного списка. Такое мнение высказал в эфире НСН экономист Никита Кричевский.

«С одной стороны Дворкович не считает себя властью, а с другой, когда ты общаешься много лет с теми же классными ребятами, которые тебе в добавок еще и помогают во многих делах, трудно избавиться от ощущения, что они никакие не олигархи, а нормальные ребята, с которыми можно иметь дело. Например, господин Мордашов, который наверняка был рядом, когда Дворкович говорил, что у нас нет олигархов. Мало того, что он «построил» Череповецкий металлургический комбинат с нуля, так еще оформил его на офшоры. Ну и, наверное, подбросит Аркадия Владимировича на обратном пути домой на персональном самолете. Я надеюсь, что все услышали иронию. Конечно, никакого комбината он не строил, а получил в результате определенных юридических действий», - напомнил собеседник агентства.

При этом Кричевский отметил, что слова Дворковича были ориентированы на Запад лишь отчасти. Для России же это может стать заявкой на новый тренд – обеление олигархии.

«Если говорить про Запад, то в преддверии объявления нового состава санкционного списка это может послужить огромную службу тем, кто потенциально может в него попасть. Мол, у нас нет олигархов, нет сращивания капитала крупнейших бизнесменов и власти, поэтому ваши претензии считаются не обоснованными. Что касается нас, то здесь заявка на новый тренд - обеление олигархов, обеление офшорного статуса крупной российской экономики. Несколько месяцев назад Шувалов написал письмо президенту о том, что выполнить его указания о деофшоризации невозможно по ряду разных причин. Таким образом, все вопросы были сняты», - заявил экономист.



Он добавил, что российские олигархи, в отличие от своих западных «коллег», почему-то считают себя социально ответственными, хотя покупают сплошь хоккейные и баскетбольные команды преимущественно на Западе.

«В то же время американские олигархи, запомнились истории тем, что основали университеты, целевые фонды или крупнейшие медицинские центры. У нас бывший сотрудник «Яндекса» на собственные одиннадцать миллионов рублей построил поселок для программистов в Кировской области. Вот это социальная ответственность! А остальные олигархи покупают футбольные клубы, чтобы крепостная сила, работающая на них в том же Череповецком металлургическом комбинате, в свободное время получала зрелище. Это ведь никакая не ответственность, а простая подачка людям, которые на вас горбатятся», - заключил Никита Кричевский.

Ранее Аркадий Дворкович в беседе с журналистами заявил, что в России давно нет олигархов, а «есть хорошие работящие социально ответственные бизнесмены, которые заботятся о стране и зарабатывают деньги, занимаясь ответственным бизнесом».





