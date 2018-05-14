Экономист: Сохранение НДФЛ не убережёт от повышения других налогов

ФОТО: pxhere.com

Глава Центра экономических исследований объяснил НСН, почему правительство отказалось от повышения налога на доходы физических лиц.

Кабинет министров не намерен повышать налог на доходы физических лиц. Об этом рассказал и.о. министра финансов Антон Силуанов, сообщает ТАСС. Принять решение по налогообложению планируется в весеннюю сессию, так как Госдума уйдёт на каникулы уже в середине июля, отмечает Ura.ru.

Руководитель Центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений Василий Колташов в эфире НСН рассказал, какой налог может увеличиться взамен НДФЛ в ближайшее время.

«Заявление правительства о том, что пенсионный возраст в России будет, скорее всего, повышен, вызвало очень бурную негативную реакцию в обществе, поэтому в этих условиях принимать какие-то дополнительные непопулярные меры — например, повысить налоги на доходы физических лиц или на имущество физических лиц — было бы очень невыгодно для кабинета министров. Но отказ от повышения НДФЛ не означает, что правительство не будет облагать налогом уже полученные доходы физических лиц в виде имущества. То есть, налог на имущество физлиц в течение года, скорее всего, будет повышен, либо этот вопрос будет обсуждаться. Потому что не для того этот налог вводился, чтобы оставлять его неизменно низким. Поэтому необходимо приготовиться к тому, что непопулярные меры будут и здесь тоже», — предупредил экономист.

Напомним, информация о возможном повышении НДФЛ на 2% появилась в конце марта этого года. Тогда её озвучил вице-премьер Аркадий Дворкович, отметив, что «ставка в 13% не фетиш», а разница между 13% и 15% такова, что вряд ли после повышения все граждане РФ побегут из страны.

Добавим, что, говоря о возможных изменениях в налоговых ставках, Силуанов не стал называть другие решения правительства. Он призвал дождаться окончательного формирования кабинета министров, в котором сам, кстати, совместит посты главы финансового ведомства и первого вице-премьера.

Ранее Минфин анонсировал возможное введение налога для самозанятых граждан — так называемый налог на профессиональный доход. Его ставка по предварительным оценкам составит 3% для тех, кто оказывает услуги физическим лицам, и 6% для обслуживания юридических лиц. Начать работу пилотного проекта в нескольких регионах страны могут уже в 2019 году.