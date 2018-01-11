Экономист: Минфин нарочно тормозит вредный рост рубля

В эфире НСН Василий Колташов отметил, что закупка Минфином валюты может ограничить удорожание рубля.

В Минфине РФ заявили о планах с 15 января по 6 февраля текущего года закупать ежедневно на внутреннем рынке иностранную валюту на сумму 15,1 млрд рублей. На эти цели будет направлено более 257 млдр рублей.



В эфире НСН руководитель Центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений Василий Колташов отметил, что рост курса рубля может превратиться в проблему для российской экономики.

«Сейчас Минфин, скорее, может просто ограничить рост курса рубля. Вообще-то покупка валюты в данных условиях, используя рубли, дает возможность ограничить рост курса российской валюты. Тем более, что этот рост несет в себе не только положительный момент. В какой-то момент цены на нефть легко могут развернуться в 2018 году. И в этом случае произойдет достаточно сильное падение (курса рубля – прим. НСН) и возникнет стрессовая ситуация. Резкие колебания курса национальной валюты сейчас не выгодны, в первую очередь, с точки зрения политики замещения импорта, а главное - для расширения политики товарного вывоза за рубеж. Если сейчас рубль будет дорожать, то это станет проблемой для дальнейшего экономического оживления в следующем году», - отметил экономист.

Ранее сообщалось, что министерство финансов России потратит на покупку иностранной валюты на внутреннем рынке 204 млрд рублей.

Как уточнили в ведомстве, каждый рабочий день в течение указанного периода Центробанк, который привлекут к совершению операций, будет заключать сделки на организованных торгах Московской биржи, сообщает RT. Приобретенная валюта будет зачисляться на счета Федерального казначейства.

Ранее о влиянии ситуации на нефтяном рынке на курс рубля в эфире НСН заявил замдекана факультета мировой экономики и политики ВШЭ Андрей Суздальцев.

Цены на нефть за последние дни достигли трёхлетнего максимума. Так, цена мартовских контрактов марки Brent на лондонской бирже поднялась до 69,5 доллара за баррель. На этом фоне рубль продолжает укрепляться к доллару и евро.

9 января рубль на открытии торгов Московской биржи 9 января продемонстрировал разнонаправленную динамику в отношении доллара и евро. Официальный курс Центробанка на 10 января составил 57,05 рубля за доллар США - на 55 копеек ниже показателя за 30 декабря прошлого года.