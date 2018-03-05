Экономист: Россиянам не поможет изменение системы расчета потребительской корзины

Владислав Жуковский в эфире НСН назвал популизмом и пиаром предложение депутатов от ЛДПР.

Изменить систему расчета потребительской корзины при определении уровня прожиточного минимума предложили депутаты фракции ЛДПР в Госдуме, внесшие в палату соответствующий закон. Как передает Regnum, таким образом парламентарии надеются способствовать реализации положений послания президента Федеральному Собранию, касающихся повышения уровня жизни россиян.

Член экспертного совета «Деловой России», член президиума Столыпинского клуба Владислав Жуковский в эфире НСН объяснил, зачем понадобился такой перерасчет.

«Дело пахнет предвыборным популизмом и пиаром. Вместо того, чтобы решать реально существующие проблемы в экономике, начиная от бегства умов и утечки капиталов, заканчивая массовыми посадками предпринимателей, по семь-восемь тысяч человек ежегодно. Вместо того, чтобы поднимать уровень жизни населения, создавая рабочие места, они занимаются тем, что марают бумагу с изменением расчетов инфляции, индексов и структуры потребительской корзины. Подавляющему большинству россиян от этих перестановок будет ни холодно, ни жарко. Сейчас период навешивания лапши на уши электорату, поэтому все соревнуются в том, кто больше выдвинет странных инициатив, не имеющих отношения к реальной экономике, не решающих никаких проблем», - сказал он.

Напомним, в оглашенном 1 марта послании парламенту Владимир Путин поставил цель снизить в два раза количество бедных в России в ближайшие шесть лет.