Экономист рассказал о перспективах России на форуме в Давосе

Никита Кричевский в эфире НСН объяснил, чего для России этот форум вряд ли будет успешным.

Очередной Всемирный экономический форум открывается в швейцарском Давосе. В этом году его темой заявлено «Создание общего будущего в разобщенном мире». Мероприятие должен посетить президент США Дональд Трамп.

Экономист Никита Кричевский в эфире НСН объяснил, чего для России этот форум вряд ли будет успешным.

«Кто сказал, что мы едем туда добиться какого-то успеха? Мы, конечно, отчитаемся за потраченные на командировки бюджетные деньги. Но для нас главное – присутствие. А присутствует тусовка. Мы будем участвовать в завтраках, в обедах, неформальных встречах, будем приглашать в «Русский дом» в Давосе всех, кто туда придет. Будем в очередной раз демонстрировать открытость российской экономики. Это накануне публикации «Кремлевского доклада» в США. Мне очень интересно, каким образом иностранные бизнесмены, которые все больше убеждаются сегодня, что Россия - это, к сожалению, токсичный актив, пойдут навстречу и согласятся осуществлять какие-то общие совместные проекты», - пояснил он.

По мнению эксперта, представители бизнеса поехали в Давос тоже не ради расширения контактов с зарубежными партнерами.

«Предприниматели, которые приехали в Давос – их проще называть ворьем – приехали туда потусоваться и чтобы найти дополнительные точки соприкосновения с представителями власти и крупного банковского сектора. Потому что мы знаем, что приедет туда и председатель ВЭБа [Сергей] Горьков, и руководитель Сбербанка господин [Герман] Греф. Я уж не говорю о том, что будет выступать и участвовать в дискуссиях руководитель ВТБ Андрей Костин. Последний видится некоторым инородным телом здесь, потому что ВТБ давным-давно ориентируется в первую очередь на кредитование государственных проектов. А что касается проектов олигархических, то здесь как раз и ВЭБ, и Сбербанк, и все остальные»,- перечислил он.

Приезд американского президента на швейцарский курорт экономист увязывает с прошлогодним визитом главы КНР.

«Трамп приезжает в ответ на прошлогоднее пребывание в Давосе Си Цзинпиня, который говорил о глобализации и необходимости отказаться от протекционизма. А в этот раз Трамп выступит со своими представлениями о грядущем. И, как мне представляется, будет говорить не столько об изоляционизме, сколько о необходимости расширить прогресс и его результаты предоставить максимально возможному числу членов мирового сообщества», - пояснил собеседник НСН.

Однако в качестве основного результата форума он видит выработку мер по расширению вовлеченности людей в формирование экономического роста.

«Я бы отметил итоги форума, которые мы узнаем через три дня, касательно инклюзивности. Это модное слово, означающее «вовлеченность». Вовлеченность максимального количества экономических агентов - компаний и нас с вами – в экономический рост. Буквально вчера МВФ опубликовал обновленные в сторону увеличения данные о перспективах экономического роста в этом году и году предстоящем. Рост увеличивается – открывается новое окно возможностей для тех, кому нужны экономические реформы. При этом впервые говорят не о цифрах, не о том, скажем что ВВП вырастет дополнительно на 0,1%, а о том, что как можно большее число разных стран должно получить преимущества, выгоды от этого экономического роста», - заключил Кричевский.

Отметим, что кроме Трампа в Давосе ожидают канцлера Германии Ангелу Меркель, британского премьера Терезу Мэй и французского президента Эммануэля Макрона. Российскую делегацию возглавит вице-премьер Аркадий Дворкович.