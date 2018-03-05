Экономист призвал сажать за высокие ставки по кредитам в МФО

Василий Колташов в эфире НСН заявил, что микрокредитные организации угрожают экономике страны.

Число нелегальных микрокредиторов в прошлом году превысило 6,5 тысячи, втрое превзойдя количество зарегистрированных Центробанком микрофинансовых организаций (МФО). Как пишет «Коммерсант», граждане страны должны нелегалам почти 100 млрд рублей. Отраслевые специалисты полагают, что ожидаемое в этом году ужесточение требований к легальным МФО может способствовать увеличению доли черных кредиторов.

Руководитель Центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений Василий Колташов в эфире НСН объяснил опасность нелегальных кредитных организаций.

«Нелегальные микрокредитные организации, да и легальные, которые работают 50 на 50 легально – нелегально, действуют по старому, архаичному способу. Они не спрашивают, откуда у тебя деньги, они просто назначают высокий процент. Они не спрашивают, как ты будешь покрывать этот процент. Если ты его не покрываешь, ты получаешь определенные проблемы. На первом этапе это очень удобно для людей, у которых сейчас трудности, которым не хватает свободных средств. Они обращаются в эти структуры и занимают там. В результате они платят огромные проценты в годовом исчислении и довольно ощутимые, если покрывать их каждый месяц. Проблема в том, что справиться с этим нашествием жестких кредиторов, ростовщиков по сути, можно только одним способом: привязав ставку кредитного процента к ставке ЦБ. Если у нас будет принят такой закон, и все кредиты, выданные вне его, будут признаны ростовщическими, и по ним будут возбуждаться уголовные дела, мы избавим огромное количество людей от бед, от преследований каких-то полубандитов или бандитов, которые называют себя коллекторами», - отметил он.

По мнению экономиста, нет ничего страшного в том, чтобы вытеснить МФО с легального рынка.

«Не нужно с ними бороться, требовать регистрации – они просто должны знать, что процент выше определенного уровня – это преступление. Это минимальная мера. Более радикальная мера, которая применялась, например, при Екатерине Второй, это определение максимального процента, выше которого взимать нельзя. И тогда этот мафиозный по своей сути бизнес уйдет в подполье. И полиция будет знать, что с ним делать», - сказал он.

В противном случае в стране под угрозой окажется экономический рост.

«Если такой закон не будет принят, то закредитованность граждан будет возрастать непрерывно. Это станет не только тормозом экономического оживления, которое у нас сейчас есть, но может загубить его на корню, потому что все деньги, которые люди заработают, которые, по хорошему, они должны потратить на потребление товаров и услуг, будут высасываться кредиторами. Это сведет на нет все попытки стимулировать спрос. Поэтому государство должно осознать необходимость ликвидации этого явления», - заключил собеседник НСН.

Сейчас за нелегальное кредитование законодательством предусмотрены штрафы: для должностных лиц - до 50 тысяч руб., на юрлиц - до 500 тысяч.