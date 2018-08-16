Экономист предупредил об очень долгих колебаниях рубля

В эфире НСН Денис Ракша назвал причинами колебаний курса рубля американские санкции против РФ и Ирана.

На открытии торгов в четверг, 16 августа рубль показал рост к доллару и евро, сообщает RT со ссылкой на данные Московской биржи. Курс доллара снизился на 36 копеек до 66,93 рублей, а курс евро упал на 23 копейки до 76,12 рублей. Примечательно, что на прошлой неделе наблюдалось кратковременное падение рубля после анонсированных американских санкций против России. Утром 10 августа доллар впервые за два года поднялся выше курса в 67 рублей, отмечают argumenti.ru.

В эфире НСН экономист Денис Ракша заявил, что такие колебания курса российской национальной валюты продлятся еще долго. По словам экономиста, рубль штормит по двум причинам, причем обе касаются американских санкций.

«Это временные колебания. Тенденция с достаточно резкими колебаниями рубля это надолго, потому что на него с разных сторон будут влиять два основных фактора. Во-первых, американские санкции, которые будут продолжаться, будут вводиться новые, будут обсуждаться новые, но не вводиться, — но все это будет действовать на курс рубля и давить его вниз. Во-вторых, это американские же санкции, но только против Ирана, которые будут повышать цену нефти и, соответственно, давить на рубль вверх. Вот такие факторы разного направления, которые исходят из одного источника. И те, и другие будут действовать очень долго. То один будет перевешивать, то другой», — пояснил экономист.

Эксперт предположил, что даже результат промежуточных выборов в американский конгресс 6 ноября может обернуться для России новыми санкциями. Однако в то же время российская валюта может выиграть от второй стадии санкции США против Ирана.