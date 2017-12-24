Экономист поспорил с Набиуллиной о росте цен на продукты

РИА Новости

Василий

Колташов в эфире НСН объяснил, почему россияне не ощущают низкую инфляцию и

говорят только о росте цен на продукты.

В ЦБ назвали три причины, по которым у россиян складывается ощущение высокой инфляции. Одна из них, по мнению главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, кроется в том, что россияне привыкли жить при высокой инфляции и теперь не могут поверить в ее снижение.

Вторая причина в том, что люди запомнили цены на продукты двухлетней давности и уже не фиксируют изменения, а если и делают это, то судят только по плодоовощной продукции, цена на которую сильно зависят от времени года. В этом третья причина «неправильного» ощущения россиян.

Руководитель Центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений Василий Колташов в эфире НСН заявил, что глава ЦБ правильно оценивает ситуацию только в том, что люди на самом деле помнят цены трехлетней давности.

«Люди, действительно, не забыли те цены, которые были 3-4 года назад и которые были очень комфортные по сравнению с нынешними ценами. И даже текущее замедление инфляции ничего здесь не меняют, потому что остается одна простая проблема: люди хотели бы, чтобы Набиуллина и прочите либеральные чиновники-экономисты вернули ситуацию туда, где она была в 2013 году», - сказал собеседник агентства.

Эксперт отметил, что россиянам наскучили успокоительные речи про отсутствие галопирующей инфляции, их беспокоит то, что при этой понизившейся инфляции у них нет денег. Но эту серьезную проблему ЦБ не видит или не понимает, считает Колташов.

«ЦБ приписывает себе понижение инфляции и даже дефляцию как результат собственной высокой эффективности. На самом деле, это результат полного провала в прежние годы того же самого ЦБ по главе с Набиуллиной, когда они допустили такую катастрофу в экономике – столь сильное падение рубля и повышение цен на продукты, что даже сейчас с этими маленькими дефляционными победами они не могут ничего сделать с общественным сознанием. Людям нужно, чтобы у них стало больше денег, а ели этого нет, они не будут удовлетворены ситуацией, что бы им там не говорили», - заключил экономист.

Добавим, что на конец 2017 года регулятор прогнозирует инфляцию до 2,6%, а в 2018 году на уровне 3,5–4%, пишут «Известия».