Экономист оценил потери от закрытия французского торгпредства в России

Советник по макроэкономике гендиректора брокерского дома «Открытие-брокер» в эфире НСН рассказал о последствиях ухода Business France из России.

Французское посольство объявило о закрытии своего торгового представительства в России по причине ухудшения условий работы. В дипмиссии отметили «незаконные аресты» банковских счетов Business France и высылку председателя этого бюро. Деятельность Business France на территории России была прекращена 16 июля.

В эфире НСН экономист, советник по макроэкономике гендиректора брокерского дома «Открытие-брокер» Сергей Хестанов заявил, что закрытие торгпредства не повлияет на существующие проекты сотрудничества, однако через некоторое время негативно отразится на товарообороте между двумя странами.

«Дело в том, что само по себе закрытие торгпредства к каким-то немедленным последствиям не приведет. Все-таки основная роль это скорее налаживание контактов, предоставление дополнительной информации, то есть это деятельность, которая помогает расширению сотрудничества, но на устоявшиеся проекты большого влияния не оказывает. Поэтому сиюминутно это событие никаких особых последствий не вызовет, но в дальнейшем будет способствовать снижению товарооборота между странами», — рассказал экономист.