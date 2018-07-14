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Экономика

Экономист объяснил продвижение России в рейтинге по ВВП

14 Июля 2018 в 10:00
Экономист объяснил продвижение России в рейтинге по ВВП
ФОТО: monitorul.fisc.md

Михаил Делягин рассказал НСН, какие факторы влияют на позицию страны в списке экономик по объёму ВВП.

Россия поднялась на строчку выше в рейтинге экономик по объему ВВП за прошлый год. Как сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные Всемирного банка, теперь Россия занимает 11 место. Отмечается, что лидерами рейтинга по прежнему остаются США с объёмом ВВП в 19,4 триллиона долларов.

Директор Института проблем глобализации, экономист Михаил Делягин в эфире НСН объяснил, какие факторы повлияли на продвижение страны в рейтинге.

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«На самом деле, эти рейтинги — вещь достаточно условная. А величина экономики, которая считается и сопоставляется с долларом США, очень сильно зависит от текущего рыночного курса. Сейчас нефть подорожала, рубль, в общем, укрепился в прошлом году, и это был главный фактор, из-за которого наша экономика поднялась в этом рейтинге. Были и другие обстоятельства, но самый главный фактор — укрепление рубля, колебания валютных курсов. Потому что российская экономика может увеличиться на 2%, примерно, а курс рубля может колебаться достаточно сильно», — объяснил экономист.

Он рассказал также о других факторах, которые влияли на колебания национальной валюты в этом году.

«В этом году рубль немного ослабел. Потому что после очередного продления американских санкций был некоторый провал, потом был провал после того, как Медведев объявил пенсионную реформу. И сейчас в последние дни рубль довольно сильно укрепился и отыграл всё, что потерял. Если рубль будет укрепляться, то и позиция России будет в рейтинге расти, и наоборот. Но реального значения это не имеет», — подытожил Делягин.

Добавим, что в рейтинге экономик по объему ВВП Россия уже опережает Китай, Индию и Бразилию. Сейчас отечественный ВВП в долларовом эквиваленте вырос до 1,58 триллиона долларов.

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