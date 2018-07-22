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Экономика

Экономист объяснил, почему зарплаты в Белоруссии оказались выше российских

22 Июля 2018 в 14:08
Экономист объяснил, почему зарплаты в Белоруссии оказались выше российских
РИА Новости
Михаил Делягин в эфире НСН заявил, что разницу в зарплатах РФ и Белоруссии можно считать погрешностью, но в целом уровень жизни в соседней республике выше, чем у нас.

Зарплаты в России уступают оплате труда в Белоруссии по показателю паритета покупательной способности (ППС). Об этом говорится в исследовании Института социальной политики Высшей школы экономики. Так, в 2017 году реальный среднемесячный размер зарплаты в России по ППС составил 1640 долларов. В Белоруссии этот показатель оказался выше – 1648 долларов.

Как пояснил в эфире НСН директор Института проблем глобализации, экономист Михаил Делягин, такую разницу нельзя назвать критичной.

«Такое небольшое отклонение показывает, что уровень в двух странах примерно одинаковый. Это сугубо статистическая вещь, потому что в оценке паритета покупательной способности, как правило, большая погрешность. Важно то, что в Белоруссии совершенно другой уровень социального расслоения, поэтому у нас большинство людей живет и имеет доходы значительно ниже среднеарифметического уровня. В Белоруссии нет олигархов и чиновники там не получают миллионные зарплаты, поэтому основная масса людей живет ближе к среднему уровню, чем мы. Поэтому примерное совпадение среднего уровня по паритету покупательной способности означает, что большинство белорусов имеет более высокие доходы, чем большинство россиян, - заявил собеседник агентства.

Делягин подчеркнул, что Белоруссия является одной из немногих стран в мире, где государство, несмотря на крах социализма, старается «служить своему обществу, а не грабить его».

«Такая же ситуация в Китае, Вьетнаме, Южной Корее, а также Куба. К слову, на Кубе при крайней бедности населения массовое здравоохранение лучше, чем в западном полушарии. Я имею в виду не только массовое здравоохранение в США, но и в Канаде», - заключил экономист.

Ранее глава Минтруда Максим Топилин заявлял, что реальные зарплаты российских граждан за 3-4 месяца 2018 года выросли на 10%.

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