Экономист: О смерти доллара говорить рано!

Степан Демура в эфире НСН призвал не связывать падение курса доллара с заявление главы Минфина США.

Курс американского доллара упал до минимума 2014 года после заявления министра финансов США Стивена Мнучина, который выразил поддержку слабой нацвалюте. По его словам, передает «Интерфакс», слабый доллар обеспечивает поддержку экономике страны за счет благоприятных условий для внешней торговли.

В эфире НСН российский финансовый и биржевой аналитик, экономист Степан Демура заявил, что все разговоры о «смерти доллара» сильно преувеличены.

«Ожидалось, что будет очередной эпизод «смерти доллара», как я его называю. Этот эпизод настал. Ничего страшного с долларом не происходит. Просто идет к своим целям, после которых он развернется, а евро начнет свое падение. Рубль при этом ракетой взлетит в небеса, я имею в виду, взлетит на графике по отношению к доллару. Поэтому все рассуждения о «смерти доллара», о том, что американская валюта реагирует на какие-то новости, несостоятельны. Рынок не реагирует на новости уже с 2002 года. Поэтому не нужно сейчас продавать доллар, его нужно покупать», - заявил экономист.

Мнучин сделал свое заявление в рамках Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе. Новинкой стала поддержка слабого доллара, в то время обычно представители властей США выступают за сильную национальную валюту.