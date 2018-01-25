Экономист: Нынешние олигархи на сто процентов подотчетны власти

В эфире НСН Денис Ракша согласился с заявлениями о конце «эпохи олигархов» и рассказал, что современным крупным бизнесменам их бизнес не принадлежит.

В России сегодня нет олигархов, которые существовали в 90-ые годы прошлого века – их заменили предприниматели, которые ответственно ведут бизнес. Об этом заявил вице-премьер Аркадий Дворкович, отвечая на вопрос о возможном введении санкций в отношении российских бизнесменов.



Экономист Денис Ракша в эфире НСН согласился с мнением замглавы кабмина и отметил что сегодня, в отличие от лихих 90-ых, предприниматели ведут бизнес не по своему усмотрению, а так, как это нужно государству (слушать аудио).

«Я соглашусь с Дворковичем. Те олигархи, которые существовали в 90-ые годы, исчезли, и сейчас их действительно можно назвать бизнесменами и даже социально ответственными. Сильно трансформировалась не столько наша экономика, сколько вообще вся система общественных отношений. Все крупные бизнесмены, которых мы по инерции называем олигархами, практически на 100 процентов подотчетны государству и фактически являются номинальными владельцами своих активов. Это очень хорошо видно при примере Евтушенкова (владелец АФК «Система» Владимир Евтушенков – прим. НСН), Потанина (президент «Интерроса» Владимир Потанин – прим. НСН). Тут можно брать каждого первого. Фактически они ведут свой бизнес так, как это нужно государству. А государство этот бизнес контролирует через этих номинальных владельцев. Поэтому олигархами, действительно, их называть неправильно», - считает эксперт.

Дворкович также сообщал, что на Всемирном экономическом форуме в Давосе американцы избегают представителей российской делегации, пишет RT.

Ранее некоторые российские бизнесмены обратились в Госдепартамент и Минфин США с просьбой не включать их в санкционный список, сообщает «Русская Планета», однако ее отклонили американские ведомства.