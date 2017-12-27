Экономист: Несбалансированность некоторых регионов вызвана страхом социальной напряженности

ФОТО: Госсовет по вопросам повышения инвестиционной привлекательности регионов // kremlin.ru

Эксперт в эфире НСН рассказал, что тяжелее всего в РФ живётся небольшим регионам без крупных предприятий.

Президент РФ Владимир Путин потребовал от регионов не разбрасываться бюджетными средствами, которые выделяют для оздоровления финансовой системы. Глава России также подчеркнул, что субъекты страны не должны набирать новые долги. С такими словами лидер РФ выступил во время заседания Госсовета по вопросам инвестиционной политики в регионах, которое прошло 27 декабря.

Экономист, советник по макроэкономике генерального директора брокерского дома «Открытие-брокер» Сергей Хестанов в эфире НСН рассказал, что наладить ситуацию в регионах не получается из-за страха властей субъектов РФ перед ростом социальной напряженности.

«Главная мера, [чтобы наладить ситуацию], до смешного проста: стимулирование регионов к тому, чтобы они балансировали свои бюджеты. В идеале необеспеченных доходами расходов в региональных бюджетах не должно быть. На практике этого добиться очень сложно, когда возникает напряжённость в социальной сфере. Регионы банально боятся роста протестной активности и вынуждены идти на социальные расходы», - сказал экономист.

По словам Сергея Хестанова, сейчас наиболее драматично выглядит ситуация у регионов-аутсайдеров.

«Есть традиционная группа регионов-доноров с успешной экономикой, где-то 60% - это середнячки, которые имеют финансовые проблемы, и есть традиционные регионы-аутсайдеры (небольшие регионы без крупных предприятий и добычи полезных ископаемых). Наиболее драматична ситуация у регионов-аутсайдеров, эти регионы просто отчаялись выбиться из своих проблем и вся их тактика сводится к просьбе помощи у федерального центра. Если раньше эта помощь более или менее поступала, то сейчас политика федерального центра заключается в том, чтобы максимально жёстко подходить к выделению денег проблемным регионам и требовать жить по средствам. Это пока удаётся нелегко. Скорее всего, какие-то коллизии в этой области нас ещё ждут», - считает Хестанов.

В то же время Владимир Путин заявил, что укрупнение регионов не будет навязываться. По его словам, к данному вопросу нужно подходить очень аккуратно. Такую же точку зрения президент РФ высказал во время большой пресс-конференции, прошедшей 14 декабря.