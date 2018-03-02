Экономист: До 7% ставку по ипотеке можно снизить за пару месяцев



В эфире НСН Никита Кричевский отметил, что достижение заявленного Путина показателя является не экономическим, а политическим вопросом.



О необходимости снижения ипотечной ставки до 7-8 процентов накануне, 1 марта, заявил в послании федеральному собранию президент РФ Владимир Путин. Позднее генеральный директор АИЖК Александр Плутник отметил, что в течение года или двух ставка по ипотеке может составить 7 процентов.

В эфире НСН экономист Никита Кричевский заявил, что этого показателя можно достичь уже через несколько месяцев при условии, если будут найдены источники рефинансировании выданных ипотечных кредитов (слушайте аудио).

«Ставка по ипотеке в 7 процентов достижима не в течение года или двух, а буквально в течение нескольких месяцев. Вопрос не в самой ставке и не в решении банкиров, а в рефинансировании выданных ипотечных кредитов. Сколько будут стоить деньги, которыми АИЖК и другие рефинансирующие компании будут замещать выданные ипотечные кредиты? Где взять средства? Эти средства в достаточном количестве есть в Фонде национального благосостояния и других резервных фонда правительства и государства. Поэтому вопрос этот не экономический, а политический», - отметил экономист.

Директор АИЖК также отметил, что для снижения ипотечной ставки необходима экономическая ситуация, которая позволит снижать стоимость заимствований, сообщает «Интерфакс». По его словам, уже к концу 2018 года средние ипотечные ставки будут в районе 8 процентов.

Ранее в эфире НСН бывший глава Центробанка, член наблюдательного совета группы ВТБ Сергей Дубинин рассказал, как снизить ипотечную ставку до 7-8 процентов.