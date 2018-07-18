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Экономика

Экономист: До 65 рублей за доллар курс поднимется и без санкций

18 Июля 2018 в 14:38
Экономист: До 65 рублей за доллар курс поднимется и без санкций
Фото: rusdialog.ru
В эфире НСН Михаил Делягин выразил мнение, что ослабление национальной валюты не связано с действием антироссийских санкций, как отмечается в исследовании Райффайзенбанка

Смягчение валютного контроля в отношении подпавших под санкции США российских компаний-экспортеров приведет к оттоку капитала и росту курса основных мировых валют по отношению к рублю. Уже в течение 2018 года эксперты Райффайзенбанка прогнозируют цену в коридоре 65-70 рублей за доллар, пишет РБК.

Директор Института проблем глобализации, экономист Михаил Делягин в своем прогнозе также не исключил ослабление курса национальной валюты, но выразил мнение, что с антироссийскими санкциями и принятыми поправками в закон о валютном регулировании это никак не связано.

Экономист объяснил низкую эффективность валютного контроля

«Прогноз 65-70 [рублей за доллар] имеет право на жизнь, как и любой другой прогноз. Более того, инерционное ослабление рубля к 65 нас к концу года точно выведет, но какое отношение это имеет к санкциям? Это немного странно. Не понятно, почему они делают такой вывод, потому что после скачка в апреле из-за американских санкций никаких заметных колебаний рубля не было. А действенный валютный контроль в России отсутствует. Его можно смягчать, можно ужесточать – никакого влияния это не будет оказывать», - отметил экономист в эфире НСН.

Напомним, вопрос ослабления валютного контроля обсуждался в кабмине РФ еще с прошлого года. Госдума 12 июля приняла поправки в закон о валютном регулировании. Законопроект предусматривает, в том числе, отмену штрафов за нерепатриацию валютной выручки для российских экспортеров, которые попали под действие санкций Запада.

Ранее в эфире НСН экс-замначальника ГУ ФТС Марат Файзулин назвал недостатки валютного контроля.

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