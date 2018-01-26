Экономист: Деньги на повышение МРОТ возьмут из военных расходов

Сергей Хестанов в эфире НСН рассказал, откуда российские власти возьмут средства на повышение МРОТ.

Президент России Владимир Путин в пятницу, 26 января внес в Госдуму законопроект о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до прожиточного минимума с 1 мая 2018 года. Об этом рассказал в ходе пленарного заседания спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.



Отметим, накануне Министр труда и соцзащиты России Максим Топилин заявил, что на повышение МРОТ с 1 мая 2018 года потребуется дополнительно 39,3 млрд рублей.

Экономист, советник по макроэкономике генерального директора брокерского дома «Открытие-брокер» Сергей Хестанов в эфире НСН объяснил, откуда государство возьмет деньги на повышение МРОТ.

«Для того чтобы произвести какие-то расходы, нужно сократить иные расходы либо увеличить дефицит бюджета. Последние десятилетия, политика государства направлена в сторону сокращения дефицита бюджета. Скорее всего, чтобы увеличить один вид расходов нужно сократить другой. В российском бюджете есть статья сокращении, о ней говорят достаточно давно, это военные расходы, которые велики», - предположил в эфире НСН экономист.

Он также выразил мнение, что рост МРОТ заметит только малая часть населения России.

«Это почувствуют только самые малообеспеченные граждане России. У нас очень мало людей, которые получают зарплату в один МРОТ. Больше всего это величина влияет на пошлины, штрафы. На практике, к счастью, такую зарплату получают достаточно малое количество россиян, для большинства людей это изменение будет носить достаточно абстрактный характер, а 90% россиян точно ничего не почувствуют», - добавил эксперт.

Отметим, на данный момент федеральный МРОТ установлен в размере 9 489 рублей в месяц, что составляет 85% от величины прожиточного минимума.