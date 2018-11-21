Экономист: Де-факто Китай поддержал санкции США против России

Председатель КНР Си Цзиньпин ФОТО: РИА Новости / Михаил Климентьев

Эксперт рассказал в эфире НСН, почему китайские банкиры скорее откажут российским компаниям, чем возьмут на себя гипотетические санкционые риски.

Российские компании испытывают проблемы при работе с китайскими банками. О возникших трудностях сообщил глава представительства Банка России в Пекине Владимир Данилов. По его словам, китайские банки без какого-либо основания ссылаются на санкции третьих стран при операциях с российскими партнерами, передает ТАСС.

Такая ситуация сложилась еще с 2014 года. Связана она с тем, что большинству китайских банков проще отказать российской компании, чем брать на себя любые, даже гипотетическое санкционные риски. Об этом в эфире НСН заявил экономист, советник по макроэкономике гендиректора брокерского дома «Открытие-брокер» Сергей Хестанов.

«Товарооборот Китая и США примерно в восемь раз больше, чем с Россией. Соответственно взаимодействия с американцами для китайцев в приоритете, так как любые ограничения (со стороны Вашингтона - НСН) грозят большими финансовыми потерями. На практике, начиная с 2014 года большая часть китайских банков, от греха подальше, прекратила всякое сотрудничество с российскими компаниями. Причем речь шла не только о тех компаниях, которые попали под санкции, но и вообще взаимодействие с российским бизнесом по возможности было прекращено», - рассказал специалист.

Хестанов отметил, что, по сути, Китай поддержал американские санкции в отношении России.

«Сразу же после объявления санкций глава Сбербанка совершил большое азиатское турне, посетив Японию, Сингапур, Китай, Малайзию. Итогом было написание большой статьи, в которой он отметил, что де-факто Китай поддержал санкции. Центробанк, конечно, ведет разъяснительную работу, но она выглядит как очень и очень сомнительная. Скорее всего, китайцы на словах будут провозглашать лозунги о том, что никакие санкции они не поддерживают, но на практике большинству китайских банкиров гораздо проще отказать российской компании, чем брать на себя любые, даже гипотетическое санкционные риски. Тем более, что товарооборот с Россией относительно небольшой», - уверен Хестанов.

Всё это, однако, не означает, что товарооборот между Китаем и Россией прекратится.

«Для Китая Россия важна как рынок сбыта своей продукции. Как правило, организации, которые обслуживают традиционные экспортные и импортные потоки, продолжат работу в прежнем режиме. Большая часть ограничений и отказов касается новых контактов и новых проектов», - добавил экономист.

Ранее The Wall Street Journal сообщила, что Россия постепенно снижает свою зависимость от доллара. Одной из причин этого издание назвало переход на торговлю с Китаем и другими странами в национальных валютах. Руководитель Центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений Василий Колташов в эфире НСН назвал утвержденные российским правительством меры по уменьшению зависимости России от доллара правильными, но недостаточными.