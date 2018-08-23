Экономист: ЦБ ждет, пока валютный рынок успокоится

Советник по макроэкономике гендиректора брокерского дома «Открытие-брокер» объяснил НСН, почему Центробанк решил остановить масштабную закупку валюты.

Центробанк до конца сентября не будет закупать валюту на фоне резкого ослабления рубля. Решение о возобновлении покупки будет приниматься с «учетом фактической обстановки на финансовых рынках», сообщили в пресс-службе регулятора. При этом ЦБ заверил, что следит за ситуацией и «имеет достаточно инструментов, чтобы предотвратить угрозы для финансовой стабильности». Рынок позитивно отреагировал на решение ЦБ: рубль укрепился более чем на 70 копеек от достигнутого ранее в четверг максимума, пишет РБК.

Экономист, советник по макроэкономике гендиректора брокерского дома «Открытие-брокер» Сергей Хестанов сообщил НСН, что дальнейшее решение Центробанка будет зависеть от санкционной политики США.

«Скорее всего, пауза в покупке валюты связана с сильным движением валютного курса. Само по себе ослабление рубля не является большой проблемой, но когда это происходит очень резко, это нагнетает нервозность на валютном рынке. Поскольку эта нервозность нежелательна, то вполне логичным будет инициатива Центробанка взять паузу, чтобы дать возможность валютному рынку успокоиться. Во многом решение Центробанка будет зависеть от градуса накала американских санкций. Если санкционная риторика несколько снизится, психологическое давление на рубль уменьшится, то, соответственно, ЦБ может и досрочно возобновить покупку валюты. И наоборот, если после возвращения с каникул Сената и Конгресса процесс введения новых антироссийских санкций продолжится, не исключено, что пауза будет увеличена. С точки зрения Центробанка проблему представляет не сам по себе курс рубля, а то, что его изменение происходит очень резко», - добавил он.

Ранее сообщалось, что с 7 августа до 6 сентября ЦБ должен был закупить валюту для Минфина в рекордном объеме — на сумму в 383 миллиарда рублей. Однако на фоне изменений курса на валютном рынке с 9 августа регулятор в течение недели валюту не закупал. 17 августа закупки возобновились с увеличенным объемом, но такое активное возвращение Банка России на валютный рынок совпало с ослаблением курса рубля на фоне ожидания новых санкций США иподтолкнуло российскую валюту вниз. Тем не менее, многие специалисты назвали одним из основных факторов ослабления рубля именно возобновление закупок валюты Центробанком, пишет РБК.