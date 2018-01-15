Экономист: «Бюджетный манёвр» Путина может быть предвыборным трюком

Эксперт в эфире НСН не стал исключать вероятность «информационного вброса» перед президентскими выборами.

Президент РФ Владимир Путин попросил несколько федеральных министерств разработать специальный бюджетный манёвр, который позволит увеличить расходы на образование, здравоохранение и инфраструктуру, сообщают «Ведомости». Однако официального поручения пока что не было. Среди предполагаемых мер – рост НДФЛ до 15%, «обеление» экономили и более адресная соцпомощь.

Директор Института проблем глобализации, экономист Михаил Делягин в эфире НСН скептически отнесся к данной информации (слушайте аудио).

«Я бы очень осторожно относился к самой этой информации, потому что там говорится, что Путин попросил, но не дал официальное поручение. Такой темы, как “просьба” в госуправлении не существует. Конечно, его могут изобрести и начать использовать, но нельзя исключить, что это просто информационный вброс, чтобы создать благоприятную атмосферу перед президентскими выборами», - считает экономист.

Стоит отметить, что автором новой экономической реформы может стать бывший министр финансов Алексей Кудрин. В то же время инициативу более высоких социальных расходов уже поддержали глава Центробанка Эльвира Набиуллина, а также помощник президента России Андрей Белоусов, сообщает Ura.ru .