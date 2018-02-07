Экономист: Бизнес в РФ продолжит прятаться от налогов в «тень»

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В эфире НСН Владимир Евсеев предположил, что доля «теневой» экономики в России, которую МВФ оценил в 33 процента от ВВП, может увеличиться.



Доля «теневой» экономики в России составляет около 33 процентов ВВП. Такие данные приводятся в исследовании Международного валютного фонда (МВФ). При этом в большинстве развитых стран этот показатель колеблется в пределах от 7 до 15 процентов.



Заместитель директора Института СНГ, заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Владимир Евсеев отметил, что по разным данным, «теневой» сектор составляет от 25 до 45 процентов от ВВП, и эти показатели продолжат колебаться.

«Я недавно смотрел статистику: некоторые говорят больше, некоторые – меньше. Я думаю, что в таких пределах (33 процента по данным МВФ – прим. НСН) она и находится. Статистика разная у независимых фондов, Центробанка, МВД. По ряду данных, доходит до 45 процентов. Указывают и на 25 процентов или меньше. Зависит от того, кто и откуда смотрит. Она и дальше будет колебаться, возможно, будет расти», - считает экономист.

Одна из причин, по которой предприниматели уходят в «тень» - это действующая налоговая политика, отметил Евсеев.

«Налоги нужно платить, их стоимость увеличивается. Те, кто занимается бизнесом, они все считают. Есть еще очень важный показатель – уходят в тень, потому что не хватает денег. Исключая, конечно, единичные факты, когда люди просто жадные и не хотят платить. Если выручка уменьшается, предприниматель оказывается перед выбором: либо ограничить себя в развитии, не покупать ничего нового, либо не платить налоги, либо не платить рабочим или уменьшать зарплату. Отсюда люди перестают платить налоги, переходят на «серую» зарплату. Так и образуется «теневая» экономика. Людям не хватает денег, и они уходят от институциональных законных схем и в «тень», - пояснил эксперт.

Среди стран с высоким уровнем «теневой» экономики МВФ также отметил Таиланд – 50 процентов, Италию и Южную Корею – 24 процента, пишет «Коммерсант».

Исследование также показало, что в России в 2014 году доля «теневой» экономики снизилась до 31 процента, а после снова начала расти. При этом экономика России рассматривалась не отдельно, а наряду с экономиками 157-ми стран мира, сообщает «ФедералПресс».

Ранее сообщилось, что за пять лет объем скрытых оплаты труда и доходов в России увеличился почти в полтора раза, пишет Газета.ру. По данным Росстата, зарплаты в официальном секторе РФ растут гораздо медленнее, чем в теневом.