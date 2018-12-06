Экономика розовых очков. Эксперт — об интервью Медведева

Решение об увеличении пенсионного возраста в России с 2019 года было самым непростым для власти за последние десятилетия заявил Медведев.

Самое непростое и самое безболезненное решение российских властей из числа принятых в этом году назвал премьер Дмитрий Медведев в интервью российским телеканалам - увеличение пенсионного возраста. С другой стороны, двухпроцентное повышение НДС, до 20%, по его мнению, наименее болезненное для людей и экономики в сравнении с другими вариантами увеличения доходов бюджета, которые рассматривались кабмином.

Говоря о ситуации в экономике России, в том числе в контексте общемировой ситуации, Дмитрий Медведев указал, что инфляция в текущем году ожидается в 3,5% и, вероятно, не превысит четырехпроцентный целевой ориентир. Реальные располагаемые доходы населения по итогам года вырастут на 1,6%, безработица остается на рекордно низком уровне в 4,7%. Всё, конечно, так, - согласился в интервью НСН экономист Василий Колташов. Только стоит помнить, что переломная эпоха еще не закончилась, и смотреть в будущее правительству следует без розовых очков, - отметил Василий Колташов.

«Большой вопрос относительно перспектив, потому что власти смотрят на будущее с каким-то таким легким опьянением от текущего положения. Да, сейчас не 2014, 2015 или даже начало 2016 года, когда экономика падала и нефть падала. Во-первых, может быть серьезное падение на мировых рынках, которое ударит по российской экономике. Ну, хотя бы даже падение на американском фондовом рынке – не такое легкое, предупредительное, как в октябре, а по-настоящему. Это все может случиться в следующем году, и розовые очки придется снимать. Он (премьер-министр Дмитрий Медведев – НСН) смотрит на мир с таким легким оптимизмом, а, вообще-то, сложная переломная эпоха не закончилась. Мы в 2008 году туда вступили, но мы оттуда еще двумя ногами не вышли. Только одной», - отметил экономист.

Это что касается внешних факторов, которые в обозримой перспективе могут оказывать влияние на российскую экономику. Но есть и внутренние проблемы, некоторые из которых оказывают самое катастрофическое воздействие, - указал собеседник НСН.

«У нас жуткая налоговая система. Она буквально выкачивает деньги из населения, из тех самых потребителей, из домашних хозяйств. Такая налоговая система в принципе не способствует росту потребления. Конечно, как может расти экономика, когда государство забрало деньги просто у домашних хозяйств. Нужно разгружать домашние хозяйства, нужно вводить необлагаемый налогом минимум доходов, нужно отменять налоги с жилья, которые противоречат Конституции – Медведев же ничего этого не говорит!», - заключил Колташов.

Вместе с тем, Дмитрий Медведев говорит и о том, что запрос российского общества на выравнивание условий жизни и устранение бедности признается на всех политических уровнях. Правительство готовит план действий, реализация которого позволит снизить уровень бедности в стране на 200%, - заявил премьер-министр в телеинтервью.

Всеволод Нерознак