Движения автомобилистов не верит, что правительство Медведева поднимет автопром

Виктор Похмелкин рассказал НСН, что думает о способности властей сделать страну более привлекательной для бизнеса.

Глава правительства Дмитрий Медведев на совещании по проекту Стратегии развития отечественного автопрома до 2025 года призвал повышать привлекательность российской юрисдикции для бизнеса, стимулировать привлечение инвестиций в производство комплектующих, чтобы сформировать базу местных поставщиков. Об этом сообщает ТАСС.

Председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин сомневается в способности властей сделать страну более привлекательной для бизнеса.

«Сама по себе идея хорошая. Другое дело, насколько правительство сможет это все выдержать, потому что давление со стороны российских автопроизводителей очень большое. До сих пор власть этого давления не выдерживала, всячески помогая и создавая преференции именно для отечественных производителей. Поэтому непонятно, где здесь декларации, а где реальные намерения. Не уверен, что нынешняя власть в состоянии обеспечить конкуренцию, потому что суть нынешней власти состоит в монополии. В монополии на саму власть, на собственность, на принятие решений. Я вообще этот режим называю монопольно-бюрократическим правлением. А конкуренция, как известно, это антипод любой монополии. Я не верю, что власть решила кардинально поменять самое себя», - пояснил он в беседе с НСН.

Также автоэксперт усомнился в словах Медведева о необходимости для развития России доступного по цене и хорошего по качеству транспорта, адаптированного под местные дороги и климатические условия.



«Медведеву нужно лучше знать, что происходит в Москве и регионах. Идет жесткое наступление на автомобилистов по всему фронту: делается все, чтобы пересадить их на общественный транспорт. О каком автомобиле мы говорим, если нет условий для его эксплуатации? Нужна единая государственная политика в этой сфере, как на уровне страны в целом, так и на уровне регионов. Так что либо Медведев не владеет ситуацией, либо он выдает желаемое за действительное», - сказал он.

Ранее Похмелкин рассказал НСН, что ожидает экспансии на российский рынок автомобилей китайского производства.