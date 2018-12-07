Добыча нефти вниз — рубль вверх

ФОТО: РИА Новости/Борис Бабанов

Курс российской валюты позитивно отреагировал на достижение долгожданной договоренности по ограничению добычи нефти.

На встрече ОПЕК+ (все страны-члены ОПЕК и 11 независимых государств, включая Россию) решено на полгода снизить добычу на 1,2 млн баррелей в сутки. 800 тысяч баррелей придется на страны ОПЕК, остальное - на страны, не входящие в картель. За точку отсчета сокращения взят октябрь текущего года. Ранее сообщалось, что Саудовская Аравия и Россия не могли согласовать объем снижения добычи в нашей стране. Москва готова была урезать объем добычи не более чем на 150 тысяч баррелей в сутки. Но в пятницу, по данным Reuters, Россия согласилась на 200 тысяч.

Исключения из этого соглашения добился для себя Иран. Ему предлагали сократить добычу хотя бы чисто символически, но Тегеран стоял до победного. Как заявил еще накануне заседания министр нефти Ирана, его страна должна быть освобождена от всех обязательств по ограничению добычи, пока действуют незаконные санкции США.

Хорошей новостью для рынка назвал соглашение ОПЕК+ директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.

«Объем снижения добычи – где-то 2% от того, что мы добываем, а при этом стоимость нефти уже сегодня – на 6% в плюс. Здесь есть во что играть. Дело в том, что если бы этой сделки не было, либо она была перенесена на более длительный срок, например, на следующий год, то мы вполне могли бы уже тестировать уровни 50-55 долларов за баррель по марке «брент». Риски скатиться дальше вниз были очень значительны», - отметил Пикин.

Как только поступило известие о сделке ОПЕК+, нефть пошла в рост. Баррель марки Brent на лондонской бирже подорожал на 6,8%. Если в полдень по Москве он стоил чуть больше 59 долларов, то вечером, после сообщений о заключении соглашения, он подорожал до 63,18. На фоне сделки по сокращению объемов мировой добычи нефти «повеселел» и рубль. На Московской бирже курс российской национальной валюты к доллару вырос с 66 рублей 99 копеек до 66,18. Относительно евро рубль укрепился с 76,24 до 75,39 рубля за евро (данные на момент подготовки материала).

Всеволод Нерознак