«Дерипаска тоже плачет» или Почему РУСАЛ «бежит в Россию»

РИА Новости

Экономист Никита Кричевский в эфире НСН предположил, почему руководство РУСАЛа решило перерегистрировать компанию не на Кипре, как планировало, а в России.

Российский алюминиевый монополист РУСАЛ «меняет прописку» и переезжает с острова Джерси в Россию. Как заявили в руководстве холдинга, регистрация РУСАЛа в качестве иностранной компании в одной из российских офшорных зон отвечает интересам компании и ее акционеров.

Как отметил в беседе с НСН экономист Никита Кричевский, РУСАЛ всегда был на особом счету в России и во всем миру. Компания аккумулировала все российские алюминиевые производственные активы и постоянно получала преференции со стороны государства.

«Достаточно вспомнить рекомендации Федеральной антимонопольной службы «не продавать алюминий внутри страны по цене дороже 5% от цены мирового рынка». Сегодня, когда санкционное давление на Дерипаску растет практически с каждым днем, у РУСАЛа становится все больше проблем. Несколько дней назад обсуждался вопрос о перерегистрации компании на Кипре. Но Кипр под колпаком и у американцев, и у ЕС. РУСАЛ пытается спастись в российской юрисдикции, в новых офшорных экономических зонах под российским покровительством. Поможет ли ему это? Скорее всего, нет, потому что РУСАЛ давно стал международной компанией и все его взаиморасчеты и денежные транзакции находятся под пристальным взором Америки. В такой ситуации РУСАЛу не остается ничего, как перерегистрироваться в России, объявить делистинг по акциям, потребовать новых преференций и защиты от государства», - заявил собеседник агентства.

По мнению Кричевского, история РУСАЛа – это очередная «олигархическая байка из серии «Богатые тоже плачут».

«Что представляет из себя РУСАЛ. Это пережиток индустриальной эпохи, когда во главе экономики стояли промышленные предприятия, производящие первичную продукцию и добывающие сырье. Мир уже не первое десятилетие живет в постиндустриальной эре, когда основную роль в любой экономике играют информационные, коммуникационные и сервисные технологии. Иными словами, когда сфера услуг оказывает определяющее воздействие на экономический рост. Достаточно посмотреть на капитализацию крупнейших мировых гигантов - Apple, Google, Amazon и иже с ними. В этой ситуации РУСАЛ – это динозавр, это атавизм того, чего уже давным-давно нет. Поэтому нас меньше всего должно волновать, будет ли РУСАД в России, будет ли у него делистинг и какие новые проблемы будут у закредитованного «по самое не балуйся» Дерипаски. Мир живет давно другими категориями», – заключил Никита Кричевский.

В начале августа президент РФ Владимир Путин подписал закон о создании офшорных зон на острове Русский в Приморье и острове Октябрьский в Калининградской области. Резидентами российских офшоров могут стать иностранные компании, созданные до 1 января 2018 года и зарегистрированные за рубежом.