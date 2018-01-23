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Экономика

Депутат: За счет нарушений ПДД нужно ремонтировать региональные дороги

23 Января 2018 в 09:00
Депутат: За счет нарушений ПДД нужно ремонтировать региональные дороги
Член комитета Госдумы по транспорту в эфире НСН одобрил инициативу Минтранса о поступлении денег от штрафов только в дорожные фондыю

Министерство транспорта РФ предложило направлять штрафы за нарушения правил дорожного движения в дорожные фонды регионов. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на информированный источник.

В эфире НСН член комитета Госдумы по транспорту и строительству Сергей Тен поддержал инициативу Минтранса, отметив печальное состояние российских региональных дорог.

«Не менее 80% федеральных автомобильных дорог соответствуют заданным нормативам. При этом, что касается сети региональных дорог, на сегодняшний день  по различным экспертным оценкам это 13% всего. Люди понимают, что они платят акцизы и транспортный налог, это все поступает в систему дорожных фондов, однако средств на ремонт региональной автодорожной сети на сегодняшний день явно не хватает», - рассказал НСН депутат.

При этом, по словам парламентария, региональные правительства далеко не всегда тратят средства из дорожных фондов по назначению, зачастую перенаправляя их на другие нужды.

«Возможно это необходимые и важные расходы, но при этом я убежден, что приоритет по автомобильным дорогам должен быть, тем более это прописано в законодательстве», - подчеркнул Тен.

Как раз на улучшение сети региональных дорог и должны быть направлены деньги, полученные от штрафов за нарушения ПДД, уверен депутат. Однако, по его мнению, штрафы с федеральных трасс должны поступать в федеральные дорожные фонды. А средства от нарушений на региональных дорогах – в местные.

Отметим, согласно законопроекту Минтранса в дорожные фонды не будут отправлять штрафы за нарушение правил перевозки крупногабаритных грузов, доходы от платных парковок и плату за создание съездов для объектов дорожного сервиса.

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