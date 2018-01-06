Депутат рассказал об изменениях в сфере ЖКХ в 2018 году

РИА Новости

Первый зампред комитета Госдумы по ЖКХ Александр Сидякин в эфире НСН рассказал о программе расселения, капремонте и прямых договорах ресурсоснабжающих организаций с потребителями.

Самым значимым и видимым изменением в сфере ЖКХ в 2018 году станет ликвидация цепочки посредников между ресурсоснабжающими компаниями и потребителями. Об этом в эфире НСН рассказал первый зампред комитета Госдумы по ЖКХ Александр Сидякин.

«Мы потихоньку будет отказываться от трехсторонних договоров, то есть будут прямые договоры между потребителем и ресурсником», - сказал собеседник агентства.

Он пояснил, что из существующей схемы «ресурсниик-УК-потребитель» будет исключена Управляющая компания. Это снизит коррупционную составляющую и пресечет злоупотребления со стороны УК.

В 2018 году изменится порядок согласования и проведения переустройства и перепланировки помещений. Как сообщил Сидякин, пакет поправок по тому вопросу депутаты примут сразу после выхода с каникул.

«Мы обязательно примем в самые первые недели пакет поправок по переустройству, перепланировкам – порядок их проведения, порядок согласования, порядок работы и взаимоотношений жилинспекции и тех, кто переоборудует помещение. Будем работать дальше над увеличением расходной части по модернизации коммунальной инфраструктуры», - сказал депутат.

Кроме того, продолжится программа расселения из ветхого жилья.

«Перед нами стоит задача разработать механизм по расселению аварийного жилья, которое признано таковым после 1 января 2012 года. Есть соответствующее поручение президента. Мы расселили аварийное жилье признанное таковым до 1 января 2012 года, сейчас предстоит выработать разрешение для того, которое сформировалось после этой даты», - отметил первый зампред комитета Госдумы по ЖКХ.

Он добавил, что в новом году станет больше отремонтированных домов по программе капремонта.

«Программа капремонта набрала необходимые обороты. У нас уже целый год работают Крым и Севастополь в этой системе. Это больше 50 тысяч домов и собираемость высокая. В этом году собираемость возрастет, то есть здесь явное движение вперед, - заключил депутат Сидякин.

Напомним, повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги в 2018 году произойдет с 1 июля. Министерство экономического развития РФ в конце сентября 2017 года в своем прогнозе социально-экономического развития РФ на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годы обозначило, что ожидает рост тарифов на теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение в 2018-2020 годах на уровне 4% (ежегодно за эти три года).