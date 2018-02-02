Делягин об офшорах для криптовалют: Очередная фиктивная идея Минфина

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Экономист в эфире НСН рассказал, почему идея Минфина о размещении офшоров для криптовалютных торгов на острове Русский и Октябрьский обречена.



Офшорные зоны для криптовалютных торгов могут создать в России. Такую возможность рассматривают в министерстве финансов, сообщил заместитель главы ведомства Алексей Моисеев. По его словам, биржи могут быть созданы на острове Октябрьский или острове Русский, передает ТАСС. Замминистра уточнил, что такую возможность предусматривает законопроект о цифровых финансовых активах, внесенный на прошлой неделе в Госдуму. Чиновник добавил, что Центробанк эту идею не поддерживает.

Предложенная Минфином идея не сработает, заявил в эфире НСН директор Института проблем глобализации, экономист Михаил Делягин.

«Ни остров Русский, ни Октябрьский в качестве офшоров для криптовалют не сработают. Эти ребята опоздали, они производят впечатление жалких, бездарных подражателей. Мы уже имеем криптовалютный офшор в виде Белоруссии, целого государства, которое не имеет санкционных проблем в отличие от России и поэтому будет более привлекательно, чем острова Русский и Октябрьский. Белоруссия выиграет, потому что качество управления там неизмеримо выше, чем в России. Минфин занимается изобретением фиктивного продукта, заведомо обреченного на проигрыш. Эти люди даже игорные зоны не смогли развить, это конченные административные импотенты и никакая виагра им не поможет», — заявил экономист.

Если в России хотят развивать криптотехнологии — делать это нужно в Крыму, считает Делягин.

«Более полутора лет назад Павел Дуров предлагал сделать Крым интеллектуальным офшором. Раз Запад вывел Крым из системы международного права, то не нужно от этого страдать, нужно получать выгоду. Нужно зафиксировать, что на территории Крыма не действуют никакие патенты, интеллектуальное право, зафиксированное в странах, которые не признают территориальную принадлежность полуострова. Это превратит его не только в Мекку для торрентов, но и всех технологий, в первую очередь, компьютерных и, во вторую, — инженерных. Тогда это будет скачок и технологическом развитии не только для Крыма и России, но для всего мира», — считает Делягин.

В проекте закона о цифровых финансовых активах, предложенным Минфином, сказано, что токены и другие финансовые активы можно менять на деньги или имущество только через специального оператора. Согласно документу, неквалифицированные инвесторы смогут покупать токены в рамках одного ICO не более чем на 50 тыс. рублей. Вопрос об обмене криптовалюты на традиционную валюту пока не урегулирован между ЦБ и Минфином.