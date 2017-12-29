Число земельных участков, участвующих в городских аукционах, увеличилось

Здравствуйте, в этом выпуске мы расскажем о том, почему выгодно арендовать земельные участки под капитальную застройку на городских аукционах.

В два раза увеличилось количество земельных участков под капитальное строительство расторгованных на городских аукционах, в 2017 году. Кроме количества, увеличилось и число претендентов на лот.

Подробно об итогах земельных аукционов за год рассказала руководитель пресс-службы Департамента города Москвы по конкурентной политике Татьяна Семенова

Около 70 участников заявили о своём желании арендовать через аукционы 31 земельный участок с разным целевым назначением. В среднем на лот претендовали 2-3 участника, хотя по итогам 2016 года аналогичная цифра составляла 1-2 претендента на лот.