Пятница
29 декабря
USD 57.63
EUR 68.79
Экономика

Число земельных участков, участвующих в городских аукционах, увеличилось

29 Декабря 2017 в 17:20
Число земельных участков, участвующих в городских аукционах, увеличилось

Здравствуйте, в этом выпуске мы расскажем о том, почему выгодно арендовать земельные участки под капитальную застройку на городских аукционах. 

В два раза увеличилось количество земельных участков под капитальное строительство расторгованных на городских аукционах, в 2017 году. Кроме количества, увеличилось и число претендентов на лот.

Подробно об итогах земельных аукционов за год рассказала руководитель пресс-службы Департамента города Москвы по конкурентной политике Татьяна Семенова

Около 70 участников заявили о своём желании арендовать через аукционы 31 земельный участок с разным целевым назначением. В среднем на лот претендовали 2-3 участника, хотя по итогам 2016 года аналогичная цифра составляла 1-2 претендента на лот.

Теги:
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Национальная служба новостей - НСН

Партнеры

Партнеры

Партнеры

© 2017 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.