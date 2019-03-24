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Экономика

«Цены Крыма». Экономист дал прогноз по ценовой политике Крыма

24 Марта 2019 в 17:18
«Цены Крыма». Экономист дал прогноз по ценовой политике Крыма

Экономист Денис Ракша в беседе с НСН скептически оценил проект строительства транспортно-логистических центров в Крыму.

В ходе визита в Крым президент России Владимир Путин встречался с представителями общественности, которые пожаловались ему на высокие цены на полуострове. В качестве меры по сдерживанию цен на основные продукты питания, а также для развития туристической логистики правительство РФ предложило создание пяти технопарков с транспортно-логистическими центрами на территории Крыма.

Экономист Денис Ракша в беседе с НСН высказал предположения по поводу изменения цен на розничные товары в Крыму после строительства транспортно-логистических центров. Он рассказал об основной причины крымской дороговизны.

«Проблема в том, что в Крым не завозят продукцию большими партиями, а возят мелким оптом. Соответственно, поставщики из Крыма не могут рассчитывать на большую оптовую скидку и взвинчивают цены на полуострове с учетом транспортных расходов, маржи и т.п.», - считает Ракша.

Экономист напомнил рассмотрел несколько вариантов развития ценовой политики на полуострове, связанной с созданием транспортно-логистических центров.

«В сегодняшней экономической реальности они принадлежат сетям. То есть, сами по себе они не существуют. Таким образом, издержки на их  услуги невысоки – сеть сама решает, как распределить цены на услуги центра по цепочке поставки. В этом случае закупщики очень выигрывают.

Если же речь идет о самостоятельном транспортно-логистическом центре, то вопрос спорный с точки зрения эффективности влияния на продовольственные цены. Центр выставит круглую сумму с учетом всех издержек. Например, с учетом затраченных инвестиций и процесса окупаемости, хранение груза в подобном транспортно-логистическом центре может обойтись на порядок дороже, чем в аналогичном центре, принадлежащем торговой сети», - заявил собеседник НСН.

По мнению эксперта, новый проект на полуострое еще не гарантирует того, что товары в крымских магазинах подешевеют.

«Даже при наличии в Крыму новых транспортно-логистических центров можно ожидать понижения цен в оптовом сегменте. Совсем не обязательно, что торговцы свои цены снизят в рознице. Другими словами, строительством одних центров рост цен в Крыму остановить невозможно. Необходим комплекс экономических мер», - заявил Денис Ракша.

Ранее председатель Лиги хостелов России Ольга Недорезова в беседе с НСН оценила количестве крымских хостелов на уровне 80 процентов.

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