Центробанк объяснил обвал рубля ритуальными фразами

ФОТО: РИА Новости/Игорь Руссак

Нервная реакция рынка на сообщения о готовящихся новых антироссийских санкциях США отбросила курс рубля к показателям двухлетней давности.

С разъяснениями в связи с падением курса в пятницу решил выступить Банк России. Исчерпывающая аттестация этому содержится в заголовке «Ленты.ру»: «ЦБ впервые отреагировал на трехдневный обвал рубля». То есть национальная валюта третий день летит в тар-тарары, а регулятор только сейчас счел нужным дать хоть какие-то разъяснения. Заявление на сайте ЦБ состоит из трех абзацев, каждый из которых представляет собой набор ритуальных фраз. Из этого сочинения можно узнать, что «повышенная волатильность курса рубля в последние дни является естественной реакцией на новости о новых потенциальных санкциях», и что «подобные всплески уже были ранее во время обсуждения очередных санкций и имели временный характер». Заканчивается документ уверением в том, что «регулятор имеет достаточно инструментов, чтобы предотвратить угрозы финансовой стабильности». Этим Центробанк решил успокоить рынок? На третий день обвала?

В правительстве, надо сказать, спохватились днем ранее, когда первый вице-премьер, глава Минфина Антон Силуанов объяснил агентству ТАСС, что кроме очередной волны санкций на рубль давит нестабильность на развивающихся рынках. С другой стороны, он выразил уверенность в том, что российская экономика за последние годы стала более устойчивой к внешним воздействиям, «будь то колебания нефтяной конъюнктуры или введение экономических ограничений». И заключил, что кабмин и ЦБ «обладают всем необходимым инструментарием для обеспечения финансовой стабильности и при необходимости будут его использовать в рамках действующего законодательства».

Увы, но и это не более чем словеса. Если у финансовых властей есть, как они говорят, полный набор инструментов, чтобы обеспечить финансовую стабильность, то как объяснить, что курс рубля по отношению и к доллару и к евро всего за три дня упал на четыре рубля? И впервые за два года доллар стоил на бирже больше 67 рублей, евро больше 77? А индекс РТС упал ниже апрельской отметки в 1070 пунктов? Это, скорее, может говорить о том, что монетарные власти либо не умеют пользоваться своим «набором инструментов», либо не считают нужным, либо не успевают с принятием решений (запоздалый комментарий ЦБ тому пример). Как говорится, варианты из серии «оба хуже».

Всеволод Нерознак