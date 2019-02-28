Борьбу с мифотворчеством Росреестр завершил саморазоблачением

Пресс-конференция заместителя руководителя Росреестра, архитектора информационной системы ЕГРН Андрея Приданкина закончилась неожиданным признанием.

Неожиданным саморазоблачением завершилась пресс-конференция заместителя руководителя Росреестра, архитектора информационной системы ЕГРН Андрея Приданкина. Мероприятие, кстати, было посвящено «мифам о ЕГРН», которые Приданкин пообещал «развеять» в пресс-центре «Интерфакса». Начав с обвинений в адрес «Ростелекома», чиновник в конце концов признал вину своего ведомства в неадекватной оценке рисков столь грандиозной компьютерной системы.

Любопытно, что в реестр мифов от г-на Приданкина попали претензии Счетной палаты (СП), которые были выдвинуты после проведенной проверки. Опроверг Андрей Приданкин и сумму в 1,9 миллиарда рублей на внедрение программного комплекса, о которой сообщали СМИ со ссылкой на Счетную палату.

«Проект обошелся бюджету в 1 миллиард 229 миллионов. Именно эта стоимость учтена на нашем бухгалтерском балансе», — заявил Приданкин.

Претензии по срыву заявленных при запуске проекта сроков, заместитель руководителя Росреестра решительно отмел, как некомпетентные: по его словам, необходимо разделять ЕГРН, как «нормативный институт» и ФГИСЕГРН, как информационный инструмент «его автоматизирующий». Таким замысловато-заковыристым образом, г-н Приданкин, видимо, хотел сообщить, что обязательная программа, тот самый «свод правил», уже давно работает с 1 января 2017 года на всей территории России, а вот вся остальная надстройка и введение в эксплуатацию ФГИСЕГРН совершенно правомерно, на его взгляд, были запущены позже.

Система оказалась слишком массивной, утверждает Приданкин, и только по этой причине произошли отсрочки. Счетная палата, правда, считает иначе. По мнению зампреда СП РФ Веры Чистовой, в 34 регионах страны, включая Москву и Московскую область, государственные услуги все еще ведутся на основе старых систем, разработанных до внедрения детища г-на Приданкина. Впрочем, об этих цифрах на своей пресс-конференции заместитель руководителя Росреестра умолчал. Зато смело назначил «Ростелеком» виновником аварийной остановки проекта.

По сведениям все той же Счетной палаты, в технической инфраструктуре Росреестра не оказалось резервного центра обработки данных (ЦОД). Есть только арендованный у «Ростелекома» ЦОД. И когда на арендованном оборудовании случилась авария, то система не работала три дня, и за этот период скопилось 11 миллионов обращений, обработка которых, по словам Приданкина, потребовала сверхусилий Росреестра.

«Ростелеком» признал свою вину, сумма штрафа составила 34 миллиона рублей, по словам, заместителя руководителя Росреестра, было сделано все возможное для устранения неполадок. Однако Счетная палата вновь не согласна с такими выводами. Аудиторы считают, что инцидента можно было избежать при наличии резервного центра в самом Росреестре. Уже разработан новый план, где предусмотрены аж три центра обработки данных. Работы над реализацией новой модели идут с 7 февраля 2019.

Однако на вопрос НСН, почему в таком глобальном государственном проекте всероссийского значения резервный центр не был предусмотрен изначально, г-н Приданкин пожаловался на тяжесть своей работы. Ну и заодно рассказал притчу про яйца:

«Это действительно очень важный вопрос. Речь идет об архитектуре…Вы ведь знаете пословицу, что все яйца в одну корзину не сложишь. Работать крайне тяжело. Но количество инфраструктуры, это функция денег. К сожалению, обосновать финансирование мы смогли лишь 7 февраля», — признался НСН Андрей Приданкин.

«Случилась вот такая авария, теперь мы поумнее. Наши девочки вытянули на себе [аварию] и не допустили возможные социальные последствия, [все это] возымело нужные действия. Мы выступили с этим в Совете Федерации и вот теперь мы наконец-то ресурсно обеспечены, для того, чтобы гарантировать в архитектуре два горячих ЦОДа и один холодный. Поэтому я надеюсь, вернее я уверен, что такая ситуация больше не повторится», — пообещал он.

Напомним, что до этого вопроса в ходе всей пресс-конференции архитектор информационной системы ЕГРН Андрей Приданкин обвинял в мифотворчестве всех и вся. Насколько хорошо заместитель руководителя Росреестра просчитал репутационные риски, Счетная палата, к сожалению, выяснить не сможет.

Марина Малафеева