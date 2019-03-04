Блины с икрой как маркер инфляции

Вернуть инфляцию к целевым показателям велел Владимир Путин правительству и Центробанку.



По итогам января инфляция в России составила 5%: цены на продовольственные товары увеличились на 5,5, на непродовольственные - на 4,5 при целевом показателе в 4%. Как напоминает РБК, рост цен ускорился в связи с повышением налога на добавленную стоимость, НДС, с 18 до 20% с 1 января этого года. «Годовая инфляция вернется к 4% в первой половине 2020 года, когда эффекты произошедшего ослабления рубля и повышения НДС будут исчерпаны, - заверила президента глава ЦБ Эльвира Набиуллина. - Подстройка цен к повышению НДС достаточно умеренная», - обтекаемо выразилась Набиуллина. В переводе на русский это, видимо, должно означать, что цены не шарахнулись вверх так резко, как того опасались правительство и ЦБ. Но и того, что есть, более чем достаточно.

О «подстройке» россиян к новой действительности после повышения НДС говорят и результаты опроса ВЦИОМ, изначально сугубо гастрономического свойства. Социологи установили, что большинство россиян – 50% – во время Масленицы предпочитают блины со сметаной. На втором месте – варенье и джем (33%), третье место поделили сгущенное молоко и творог (по 23%). Некоторые из опрошенных выбрали мясную или медовую начинку (19%), за масло проголосовали 13% людей, за икру - 12%, 4% - за блины с рыбой.

Наверняка будут недалеки от истины предположения о том, что это не только или не столько констатация гастрономических предпочтений респондентов, а еще и констатация толщины их кошелька. Просто на икру к блинам средства остались, вероятно, у тех самых 12%, что отдают ей предпочтение в качестве начинки. Остальным хватает только на сметану да на варенье. Им какой смысл рассуждать на эту тему: икра, она или есть – и ты ее ешь, или ее нет – а тогда что обсуждать?

И, как напоминает РИА Новости, в этом году возможен еще один всплеск инфляции, связанный с повышением тарифов в июле. Кто-то продолжит заниматься «таргетированием инфляции», а кто-то забудет про сметану и будет вынужден отдать предпочтение блинам «с таком». То есть без всего. А что, блин – не клин, брюхо не расколет. И кипяточком запить. Если, конечно, тарифы позволят его вскипятить.

Всеволод Нерознак