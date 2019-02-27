Благие намерения на 900 миллиардов

Владимир Путин утвердил перечень поручений различным ведомствам в рамках реализации послания Федеральному Собранию.

Более 900 миллиардов рублей – ни много ни мало – потребуется в ближайшие пять лет на выполнение поручений, поставленных в послании президента Федеральному собранию. В такую сумму оценил затраты первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов. На совещании Владимира Путина с членами правительства Силуанов заверил, что «при подготовке бюджетов на предстоящую трехлетку также эти средства будут изысканы». Он также обещал более жесткое соблюдение бюджетной дисциплины «для того, чтобы максимально реализовать все ресурсы, которые есть в бюджете, на исполнение задач, поставленных в послании».



Как раз сегодня был опубликован утвержденный президентом перечень поручений по реализации послания. Речь в нем, в частности, о выплате 450 тысяч рублей в счет погашения ипотечного кредита семье при рождении третьего ребенка и последующих детей. Семья с двумя и более детьми процентная ставка по ипотеке будет субсидирована до уровня в 6% годовых. А в целом кабмину и Центробанку предстоит добиться снижения ставок по ипотечным кредитам до отметки 8%, а лучше – еще меньше. Не забыто в перечне и требование президента о предоставлении так называемых «ипотечных каникул» для людей, попавших в трудную жизненную ситуацию.

По аналогии с программой «Земский доктор» с 2020 года должна заработать аналогичная в сфере образования, «Земский учитель». Кстати, на нынешнем совещании Путин потребовал исключить взимание налога на доходы физических лиц с выплат в рамках этих проектов.

«Программа «Земский доктор» осуществлялась, и мы финансировали ее в том числе из ФОМСа (Фонд обязательного медицинского страхования – НСН). Поэтому она попадала под 217-ю статью Налогового кодекса, и оттуда не вычитался НДФЛ. Теперь из других источников финансируется, напрямую из федерального бюджета, и НДФЛ люди начали платить. Это значит, что земский доктор, а теперь и земский учитель получают не миллион рублей, а 870 (тысяч - НСН). Ну, зачем, мы это делаем? Давайте, мы решим этот вопрос, и люди «чистыми» должны получать эти деньги», - сказал глава государства.

Говорится в президентских поручениях и о необходимости «прижать к ногтю» микрофинансовые организации, зачастую откровенно обманывающие людей, а также коллекторские организации.

Верховному суду и Генпрокуратуре предстоит работа «в целях сокращения оснований для продления срока содержания под стражей» предпринимателей и по созданию цифровой платформы для приема жалоб, связанных с давлением на бизнес со стороны правоохранительных органов.

Теперь бы все эти благие поручения не повторили судьбу знаменитых майских указов 2012 года, исполнение которых местами походило на откровенное очковтирательство.

Всеволод Нерознак