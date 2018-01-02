Биткоин в январе покажет рекордное падение. Прогноз эксперта

РИА Новости

Учредитель Российской ассоциации криптовалют Александр Трещёв в эфире НСН рассказал, как поведет себя криптовалюта в начале 2018 года.

Биткоин в январе 2018 года закрепится на отметке 20 тысяч долларов за единицу, а потом существенно подешевеет. Такой прогноз в эфире НСН дал учредитель Российской ассоциации криптовалют Александр Трещёв.

«В январе 2018 биткоин существенно упадет, с после снова начнет расти. Примерно с середины января будет существенное падение, а потом начнет потихоньку отстаивать позиции», - заявил собеседник агентства.

По его словам, дать прогноз по биткоину на более отдаленную перспективу сегодня нереально. Криптовалюты показывают «американские горки», что естественно для начала торгов на бирже – всем нужна волатильность, чтобы зарабатывать на этом.

«Профессиональные игроки, профессиональные участники, которые в этом давно, они будут зарабатывать, а начинающие люди, которых манит желание быстро разбогатеть, будут терять, зарабатывать и снова терять. Это игра для взрослых мальчиков, которым уже есть 16 лет. Я верю, что 16-летние – это именно те, кто ощутит всю пользу от криптовалюты и будет в этом дальнейшем мире жить», - заключил учредитель Российской ассоциации криптовалют.

Напомним, в год назад стоимость биткоина была меньше тысячи долларов за единицу. За год криптовалюта показала стремительны рост и в декабре 2017 года ее курс пробил отметку в 20 тысяч долларов, а затем началось падение, которое продолжается до сих пор. Сегодня биткоин торгуется по 13,5 тысяч долларов з единицу.

