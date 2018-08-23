Бесперспективный тупик. В ВШЭ оценили торговую войну между США и Китаем

Замдекана факультета мировой экономики и политики ВШЭ рассказал НСН, как Вашингтон пытается прогнуть под себя весь мир.

В КНР вступили в силу пошлины на товары из США, которые были введены в ответ на американские пошлины на китайский импорт, сообщает Reuters. Обе страны ввели тарифы на общую сумму в 16 миллиардов долларов, причем Пекин ранее заявил о намерении подать жалобу в ВТО на действия США.

Таким образом, Соединённые Штаты и КНР завели друг друга в тупик, рассказал НСН замдекана факультета мировой экономики и политики ВШЭ Андрей Суздальцев.

«Иллюзий здесь быть не должно. Трамп, естественно, не пойдет на какие-то изменения своей позиции в отношении Китая. Торговая политика, которую он проводит, вызывает полный восторг у его электората, он выполняет свои предвыборные обещания. Это понимает и Китай. На самом деле, здесь ситуация тупиковая. Обращения в ВТО не помогут, потому что американцы никогда не считались с международными организациями. То есть перспектива здесь тяжелая. Это торговая война, и она будет продолжаться», — заявил экономист.

По его словам, американские пошлины против Китая, как и санкции, в том числе против России, являются частью большой политики Вашингтона по перестройке международной экономики под себя.«С крупными партнерами первой величины американская администрация решает проблемы разного рода в форме протекционизма — увеличение пошлин и так далее. С другими партнерами, где больше превалирует политический вопрос, решают проблему санкциями. И пошлины, и санкции нивелируют международные торговую и финансовую системы и создают совершенно новый дизайн этих отношений в угоду американской стороны. Эта одна политика, просто разными руками, разными инструментами», — резюмировал собеседникНапомним, накануне в силу вступили новые санкции США против России, которую Вашингтон назвал виновной в использовании химоружия на территории Великобритании при так называемом отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери 4 марта.