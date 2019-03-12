Бендеру и не снилось. Грандиозные аферы с кораблями и самолетами

На фото бизнес самолет Gulfstream G500

Мимо таможни «пролетели» дорогостоящие бизнес-джеты. Каким образом такое оказалось возможным, сейчас разбирается Следственный комитет РФ.

По сообщению ведомства, удалось раскрыть целую организованную преступную группу, члены которой – руководители компаний в сфере бизнес-авиации и грузовых авиаперевозок, как считает следствие, ухитрились ввезти в обход таможни несколько самолетов, в том числе таких известных марок как Gulfstream, Embraer и Bombardier. Общая сумма ущерба оценивается в 635 миллионов рублей, - сообщает «Лента.ру». Изъяты четыре воздушных судна. Организаторы аферы задержаны, проведено более двух десятков обысков. Следствию предстоит установить соучастников этой аферы, поскольку очевидно, что самолет – не иголка, и поставить на крыло ввезенную машину без растаможки можно только при наличии покровителей ну очень высокого уровня. Пока уголовное дело возбуждено в отношении неустановленных сотрудников Домодедовской таможни, - сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе Следственного комитета. Одна из компаний базировалась как раз на территории аэропорта «Домодедово».

На море события, связанные с аферами вокруг транспорта, развиваются зачастую куда более драматичнее. Вот, например, в эту среду, 13 марта, капитан российского экипажа арестованного в Турции судна грозит перекрыть пролив Босфор. По его словам, которые приводит РИА Новости, он и его подчиненные требуют погасить им долги по зарплате, снятия ареста с судна и разрешения на ремонт в доке. Моряки находятся на сухогрузе более 10 месяцев. Сухогруз с экипажем из 11 россиян был арестован в Турции летом прошлого года за долги предыдущего владельца. При этом кто владеет судном сейчас, тоже не вполне ясно. С одной стороны, известно, что сухогруз был продан одной турецкой фирме компанией, зарегистрированной в Белизе. С другой стороны, есть еще одна турецкая компания, утверждающая, что получила его в аренду. При этом в компании, владевшей кораблем на тот момент, утверждают, что его сдали в аренду по поддельным документам, и согласия на это никто не давал.

Кто из них прав, кто – нет, понять без тщательного изучения документов невозможно. Поскольку разобраться в хитросплетениях переуступки прав судовладения в этом случае турецкий суд не удосужился в течение полугода с лишним, рассчитывать, что это случится за ночь, не приходится. Людей только искренне жаль.

Всеволод Нерознак