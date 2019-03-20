Белоруссии закрыли примитивную схему наживы на российских нефтепродуктах

Эксперт рассказал, зачем были внесены изменения в нефтяные соглашения России и Белоруссии.

Лишить Белоруссию дополнительных доходов с перепродажи российских нефтепродуктов - такую цель преследуют принятые Госдумой поправки в соглашение о поставках российской нефти союзному государству. Об этом НСН рассказал ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

«Изначально предполагалось, что Россия обязуется поставлять нефть на белорусскую территорию. А белорусы обязывались поставлять нефтепродукты. Но в прошлом году был скандал. Получалось, что Белоруссия получает и нефть из России, которую перерабатывает и нефтепродукты экспортирует, и просто нефтепродукты покупает, которые, вероятно, тоже просто перепродает. Поэтому, когда в прошлом году объемы закупок готовых нефтепродуктов перевалили за два миллиона тонн, стало понятно, что Белоруссия не для себя их закупает, а просто перепродает третьим странам.

И Россия на этом теряет, потому что если бы она сама экспортировала эти нефтепродукты, то компании платили бы экспортную пошлину. А так экспортную пошлину кладут в свой бюджет белорусы. Российское правительство решило, что это нечестно, и решило поставлять в Белоруссию только то, что нужно ей самой – всякие разбавители, растворители и прочее, чтобы нормально работали химические предприятия. Но там объем всего около 300 тыс. т в год. Не миллионами исчисляется, как это было. Теперь это решение закрепляется в федеральном законодательстве. Примитивная, довольно глупая схема, когда они берут готовые нефтепродукты, перепродают и кладут деньги в свой бюджет, скорее всего, закрывается. Государство говорит, что «такая корова нужна самому», будем сами экспортировать свои нефтепродукты», - пояснил эксперт.

Согласно договоренностям между Россией и Белоруссией, Минск получает ежегодно 18 млн тонн российской нефти. Из них шесть млн он перерабатывает для собственных нужд, а остальные нефтепродукты имеет право экспортировать.